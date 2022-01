Meta, compania mamă a Facebook, anunţă că noul său supercomputer va fi cel mai rapid din lume

Meta Platforms Inc., compania mamă a Facebook, a anunţat luni că echipa sa de cercetare a construit un nou supercomputer de inteligenţă artificială care, potrivit estimărilor sale, va fi cel mai rapid din lume atunci când va fi finalizat, la mijlocul anului 2022, informează Reuters.Meta a precizat într-o postare pe blog că noul său SuperCluster de Cercetare în domeniul inteligenţei artificiale (RSC) va ajuta compania să construiască modele de inteligenţă artificială mai bune care pot învăţa din trilioane de exemple, să lucreze în sute de limbi şi să analizeze împreună texte, imagini şi videoclipuri pentru a determina dacă un conţinut este dăunător.''Aceste cercetări vor ajuta nu numai la menţinerea siguranţei oamenilor în cadrul serviciilor noastre în prezent, ci şi în viitor, pe măsură ce construim metavers", a declarat compania într-o postare pe blog, scrie agerpres.ro Compania de social media şi-a schimbat numele în octombrie în Meta pentru a reflecta concentrarea pe metavers, despre care spune că va fi succesorul internetului mobil.Metaversul, un termen larg care a stârnit multă vâlvă în Silicon Valley în ultimele luni, se referă la ideea de medii virtuale comune pe care oamenii le pot accesa de pe diferite dispozitive pentru a lucra, a se juca şi a socializa.''Experienţele pe care le construim pentru metavers necesită o putere de calcul enormă (chintilioane de operaţii/secundă!), iar RSC va permite noi modele de inteligenţă artificială care pot învăţa din trilioane de exemple, pot înţelege sute de limbi şi multe altele'', a scris luni directorul executiv al Meta, Mark Zuckerberg, într-o postare pe Facebook.Meta a declarat că, în opinia sa, RSC se numără în prezent printre cele mai rapide supercomputere de inteligenţă artificială. Un purtător de cuvânt al Meta a declarat că firma a lucrat cu echipe de la Nvidia Corp, Pure Storage Inc şi Penguin Computing Inc pentru a construi supercomputerul.