Mesut Ozil a încasat 10 milioane de euro de la Arsenal

Nu mai joacă de 7 luni, dar a încasat un bonus de 10 milioane de euro!Este vorba de mijlocașul Mesut Ozil de la Arsenal Londra. Germanul are cel mai mare salariu la club, 1,6 milioane de euro pe lună și a refuzat recent să părăsească gruparea londoneză. El a preferat să nu caute o nouă echipă, mai ales că urma să primească și un bonus consistent.Acum, el a încasat 10 milioane de euro și mai are contract un an cu Arsenal.De la începutul acestui sezon, Ozil nu a fost inclus în lot de antrenorul Mikel Arteta, iar ultimul său meci oficial este cel din 7 martie cu West Ham United, înainte de pauza provocată de pandemie.Ozil a avut o ofertă importantă din Arabia Saudită - cei de la Al Nassr, au negociat deja transferul, dar fotbalistul de 31 de ani a anunțat că nu este încă pregătit să plece din Europa.Mesut Ozil s-a transferat în vara anului 2013 la Arsenal de la Real Madrid pentru 45 de milioane de euro.