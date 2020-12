Meşterii şi producătorii locali şi-au expus mărfurile în cadrul unui târg organizat la piaţa agricolă din Capitală

Mai mulţi meşteri şi producătorilor locali şi-au expus mărfurile în cadrul unui târg organizat la piaţa agricolă din Capitală. Oamenii spun că asemenea evenimente îi ajută să supravieţuiască, deşi unii s-au orientat către comerţul online, din cauza pandemiei.Valentina Carasevici a venit tocmai din raionul Râşcani pentru a vinde miere de albini."Da, cam rău şi anii trecuţi până la anul nou vindeam tot, dar anul ăsta încă a mai rămas. Participăm la toate expozițiile, la Chişinău, în toate raioanele."Deoarece târgurile din acest an au fost o raritate, micii producători s-au adaptat noilor condiţii. Livia Titica împreună cu familia sa au pornit o afacere acum câţiva ani. Ei produc şi vând miez de nucă, prune uscate, măceş şi păducel uscat, iar pandemia de COVID-19 i-au pus la grea încercare."La început am fost şocaţi şi nu ştiam cum să ne realizăm produsele însă am apelat şi ne-am gândit la livrări şi ne-am bucurat că nu am avut mare stoc şi am relizat tot prin intermediul livrărilor."Meşterii spun că le este mai uşor să-şi vândă lucrările atunci când le pot prezenta cumpărătorilor. Anul acesta, însă, au fost nevoiţi să atragă clienţii pe internet. Galina Samoşchina, un meşter venit din Drochia, fabrică lumânări din parafină naturală. Femeia spune că îi lipsesc evenimentele la care veneau şi turiştii."Lucrările hand made noi le expunem doar la expo târguri, acum ne este greu desigur, doar vindem pe internet ceea ce tot e efectiv la moment. Da e o perioadă grea, dar asta e realitatea şi ne mulţumim de tot ce ne dă bunul Dumnezeu"Şi oamenii spun că s-au obişnuit cu târgurile, iar cu unii dintre producători chiar s-au împrietenit."Da, ţinem legătura, eu l-am telefonat din timp, dumnealui a venit de la Râşcani, de asta sunt aici. Am cumpărat miere de mai şi de diferite tipuri.""Întâmplător am trecut că noi activăm aici pe piaţă şi am auzit că se face târgul de Crăciun şi am venit şi noi. Iată nişte aromatizatoare, nişte ..(arată ce are în pungă) "Organizatoarea târgului, Tamara Melnic, spune că aceste evenimente se fac pentru susţinerea micilor producători, aflaţi în dificultate."A venit ideea de a aduna micii producători care sunt cei mai sensibili la provocările acestui an. Am convocat acest târg drept răspuns pentru a promova micii producători, pentru a da o luptă a celor fapte negative cu care ne confruntăm în acest an."Târgul de la piaţa angro din Chişinău va dura până duminică, la 15.00.