Messi va apărea într-un spectacol la Circue du Soleil

Cine-ar fi crezut că unul dintre cei mai mari fotbalişti ai lumii mai e numit şi... purice. Deşi mic de statură, acesta a ajuns... om mare, vorba cântecului. Tot el, deţinătorul recordului mondial de cele mai multe goluri marcate într-un an, va fi şi eroul unui nou show pus la cale de către cei de la Cirque du Soleil. V-aţi prins despre cine e vorba?!

După ce au oferit tribut diferitor vedete din lumea muzicii, printre care Michael Jackson sau The Beatles, artiştii Cirque du Soleil creează un nou spectacol. De data aceasta, show-ul va fi dedicat fotbalistului Lionel Messi.



"Am mai făcut showuri cu şi despre vedete din domeniul muzicii. Acesta şi este motivul pentru care am ales un star din fotbal. Am făcut spectacole despre Michael Jackson, The Beatles, iar show-ul despre Messi va fi o premieră".



Trecerea la sport nu a fost un challenge foarte simplu. Lucrurile au devenit mult mai clare, însă, atunci când producătorii au aflat detalii din viaţa fotbalistului, unele despre care merită să afle o lume întreagă.



"Să povesteşti despre viaţa cuiva într-o manieră artistică este extrem de dificil. Conceperea show-ului a reprezentat o adevărată provocare pentru Circue du Soleil, care încearcă să ofere detalii publicului despre un copil cu un vis măreţ. Acel copil este Messi".



Spectacolul va purta denumirea de "Messi 10" şi se vrea a fi de un real succes. Se munceşte intens, aşa cum au mai rămas luni numărate până la premieră.



"Este o combinaţie inedită: Cirque du Soleil şi Lionel Messi. Am fost suprinşi de această iniţiativă, dar, în acelaşi timp, suntem onoraţi şi recunoscători faptului că Leo s-a gândit la ideea de a crea ceva în comun cu Cirque du Soleil".



Premiera spectacolului este programată pentru data de 10 octombrie 2019 şi, evident, va avea loc, la Barcelona, relatează canal3.