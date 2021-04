Messi și-a cumpărat un apartaent de lux în SUA. Fotbalistul a plătit pe imobil șase milioane de euro

Fotbalistul, care tocmai a primit o ofertă de la PSG, a plătit 6 milioane de euro pentru un nou apartament de lux lângă Miami.Messi a plătit 6 milioane de euro pentru o locuință de 711 metri pătraţi. Noua proprietate a fost achiziţionată complet mobilată şi se află în Sunny Isles Beach.Conform siteului imobiliar The Real Deal, apartamentul are piscină privată, pe lângă accesul la celelalte şase piscine ale clădirii, şi vedere la Oceanul Atlantic. Sunt patru dormitoare, patru băi, o cramă în care pot fi plasate 1.000 de sticle. De asemenea, are şi o terasă de 200 de metri pătraţi.Apartamentul costa iniţial 6,6 milioane de euro, dar Leo a obţinut o reducere din partea unei companii, care este administrată de nimeni altul decât Jorge Messi, tatăl starului argentinian.Pe plan sportiv, fotbalistul, deocamdată este angrenat cu echipa în lupta pentru titlu în La Liga. El a câștigat deja un trofeu în acest sezon, Cupa Spaniei.