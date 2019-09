MESSI, APROAPE DE REVENIRE. Argentinianul va rata partida din campionat cu Valencia

Totuşi, decarul catalanilor, care nu a jucat încă în acest sezon, speră că va putea intra pe teren în partida cu Borussia Dortmund din prima etapă a fazei grupelor Ligii Campionilor."Mă simt mai bine. Adevărul este că a fost foarte rău, deoarece la primul antrenament mi s-a întâmplat asta. Nu am trecut niciodată prin așa ceva. Mi s-a spus că accidentările la talpă sunt mai complicate, acum știu cum este", a spus Lionel Messi, atacant FC Barcelona.În cei 13 ani trecuți de când a debutat la FC Barcelona, Messi a fost accidentat de 22 de ori. Atacantul a mai menţionat că își dorește să rămână la FC Barcelona până la finalul carierei. Contractul argentinianului cu campioana Spaniei este valabil până în anul 2021, însă fotbalistul și-a rezervat dreptul de a părăsi gruparea catalană în orice an, la data de 30 iunie."Vreau să fiu membrul familiei FC Barcelona cât mai mult timp posibil. Pe durata întregii mele cariere am spus că aici este casa mea. Nu am nevoie de un contract pe o perioadă lungă pentru a rămâne aici. Vreau să joc cât mai mult și să fiu de folos echipei", a zis Lionel Messi, atacant FC Barcelona.Formația blau-grana o va înfrunta sâmbătă pe FC Valencia, după care va face deplasarea la Dortmund unde se va confrunta cu Borussia în prima etapă a grupei F a Ligii Campionilor.