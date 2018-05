Meseria de lunetist, deloc uşoară. Ce calităţi trebuie să aibă un bun trăgaci (VIDEO)

Se spune că nu are rost să fugi de un lunetist pentru că vei muri obosit. Una dintre puţinele unităţi din ţară în care există lunetişti este Brigada de Poliţie cu Destinaţie Specială "Fulger" din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

O unitate de elită cu oameni bine antrenaţi care îşi fac meseria cu plăcere. Dincolo de legendarele filme cu celebrii trăgători de elită, puţini însă ştiu că de cele mai multe ori, ei sunt cei care ne salvează viaţa.

Ca un adevărat patriot şi fără frică de moarte, el a îmbrăţişat cu mândrie această meserie.



"Am hotărât să-mi iau această meserie fiindcă îmi iubesc ţara şi am vrut să rămân pe loc ca să apăr cetăţenii noştri de toţi infractorii".



Echipa emisiunii Unitatea de Gardă împreună cu doi lunetişti au pornit la acţiune, dornici să descopere această lume a secretelor şi antrenamentelor la milimetru.



"La momentul de faţă gătim costumul pentru a ne masca. Trebuie într-un aşa mod să ne aranjăm întrucât ca să nu ne diferenţiem nici de teritoriu şi nici noi să nu arătăm din câmp că suntem ansamblaţi în câmpul cela. Când cineva vrea să se uite să ne vadă, noi nu ne vedem. Adică noi suntem combinaţi cu iarba şi natura din împrejur, noi trebuie să fim ca prietenii".



Nu toţi cunosc faptul că reuşita unui trăgător din trupele speciale implică şi ajutorul altor oameni cu care fac echipă. Aceştia sunt însoţiţi de un observator ce are funcţia de a calcula fiecare mişcare a ţintei dar şi posibilele obstacole din teren.

