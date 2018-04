Mesele copioase de sărbători, pericol pentru sănătate. Mai mulţi moldoveni au ajuns la spital. Ce recomandă specialiştii

Foto: ziare.com

Moldovenii au trecut la sport după mesele copioase din acest weekend. Cei mai mulţi au mers la sălile de forţă sau au ales să alerge prin parcuri. Specialiştii ne recomandă însă să nu exagerăm, atât cu mâncarea, cât şi cu exerciţiile fizice.



"M-am obișnuit să fac sport, nu în fiecare zi, peste o zi, am sport și eu deja trăiesc cu dânsul și nu am nicio dificultate să vin după sărbători la sală. Doar carne am mâncat mai multă, în rest, vin deloc nu am băut", a spus un tânăr.



"Acum am trei ore libere și am decis decât să fac altceva, mai bine să vin la sport. De toate câte oleacă am gustat. Nu am făcut abuz de nimic", un alt bărbat.



Specialiştii ne recomandă să nu facem exerciții extenuante după mese copioase.



"E bogată bucătăria moldovenească în mâncare grasă în primul rând, adică calorică, trebuie să vină să meargă antrenamentul lejer. Celor care stau acasă, eu le-aș recomanda la aer curat o plimbare", a explicat Eugeniu Arşev, antrenor de sport.



"Depinde de cum mănâncă lumea. Noi, de exemplu, nu am întrecut măsura și ne simțim destul de bine, ușori", a menţionat o persoană.



De sărbători, 200 de oameni au avut nevoie de îngrijirea medicilor de la Institutul de Medicină Urgentă.



"Dintre 40 chirurgicali, majoritatea cu acutizarea problemele tractului gastro-intestinal, posibil cu abuz alimentar. Cât mai puțin de mâncat, cât mai puțin de băut, acestea sunt principalele sfaturi din partea noastră", a declarat Igor Curov, șeful Secției Internare a Institutului de Medicină Urgentă.



"Cel mai bine este să mâncăm cu măsură. Dacă am mâncat prea mult, în următoarea zi trebuie să ne facem un regim special, sau dacă am avut parte de un prânz copios, ar fi bine să renunțăm la cină și, neapărat, trebuie să bem multă apă", a declarat Victoria Babiţchi, nutriționist.