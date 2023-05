Mesajul scriitoarei Tatiana Țîbuleac, în PMAN: Chiar dacă Moldova nu e in Europa, oamenii deja sunt acolo. "

Zeci de mii de oameni s-au adunat în PMAN la Adunarea Națională „Moldova Europeană”. Oamenii au venit din toate colțurile țării cu drapele ale Uniunii Europene și ale Republicii Moldova.

Scriitoarea, Tatiana Țîbuleac, stabilită cu traiul la Paris, Franța a venit cu un mesaj în fața cetățenilor în Piața Marii Adunări Naționale, unde are loc Adunarea Națională „Moldova Europeană”.

"Chișinăul este inima geografiei mele. Generatia mea, a copiilor crescuti in născuti, au învatat despre Europa din manuale. Prima Europa a fost oferta parintilor nostri, una mai dura. Nu pot sa nu ma gandesc la primii migranti. Ei nu puneau poze pe Instagram. Ei se lipeau de copaci ca sa nu fie prinsi. Astazi calatorim liberi. Am venit la Chisinau cu sentimente amestecate. Simt mandrie si furie. S-ar parea ca dupa 24 februarie, cand Ucraina a fost înencată în sânge, cand rudele, prietenii noștri au umplut casele Europei. Mă infurie si ma debusoleaza ca dupa un an de razboi, Moldova încă face titlurile presei internaționale cu stiri care debusoleaza, cu stiri care incearca sa o atraga int-o capcana murdara. Ma doare cuvantul Diaspora, pentru ca imparte moldovenii intre cei plecati si cei ramasi. Nu pot fi mai buni sau mai rai, toti moldovenii sunt la fel. Nu suntem la început de cale. Ne-am și pornit. Chiar dacă Moldova nu e in Europa, oamenii deja sunt acolo. Sute de mii de moldoveni care sunt acolo, dar si sutele de moldoveni care traiesc aici, acasa, dupa valorile europene e o dovada vie. Europa nu este o granita, este un mod de viata. Este felul in care oamenii isi aleg sa-si educe copiii, este felul inca re criminalii sunt pedepsiti. Nu ajutoare si imprumuturi. Asta doresc Moldovei. Intrebarea este nu daca, ci cand vom deveni Europeni, iar raspunsul meu este – Astăzi!"