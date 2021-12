Mesajul președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, cu prilejul Anului Nou 2022

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat cetățenilor un mesaj de felicitare cu prilejul Anului Nou 2022. Șeful statului a numit anul care, din clipă în clipă, va trece în spațiul trecutului, un an complicat, dar și un an bun. A fost un an al schimbărilor și al provocărilor, un an în care cetățenii țării noastre au demonstrat rezistență, maturitate și înțelepciune, un an în care oamenii au redevenit stăpâni în țara lor.