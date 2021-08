Mesajul președintelui Poloniei de Ziua Independenţei Republicii Moldova: Suntem adepți ai politicii ușilor deschise în UE

Sprijinim Republica Moldova și aspirațiile Guvernului. Această țară a revenit pe calea europeană. Declaraţia a fost făcută de către președintelui Poloniei, Andrzej Duda, prezent la evenimentul de celebrare a 30 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova.

"Noi suntem vecini cu Ucraina, Ucraina cu Republica Moldova și Moldova cu România, mă bucur că putem să discutăm despre desfășurarea reformelor care vor apropia Republica Moldova de Uniunea Europeană. Mă bucur că sunt azi în cercul mai multor președinți și am putut să discutăm problemele regiunii. Am putut discuta despre sprijinul reciproc și securitate. Am discutat și despre Parteneriatul Estic.

Vom face tot posibilul ca Republica Moldova să poată să se alăture Uniunii Europene cât mai curând. Suntem adepți ai politicii ușilor deschise în Uniunea Europeană, adepţii primirii următoarelor ţări. În acest sens, sprijinim aspiraţiile europene ale Moldovei şi rezultatul alegerilor arată că această ţară a revenit în comunitatea europeană.

Astăzi am propus președinților să ne mai întâlnim în acest format la Chișinău și să discutăm cum arată colaborările noastre, cum putem ajuta Moldova pentru că e important să fie în regiune țări puternice și cu guvernare cinstită pentru un trai mai bun", a menţionat Andrzej Duda.