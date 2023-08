Cu ocazia celor 32 de ani de independență a Republicii Moldova, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a venit cu un mesaj de felicitare și susținere.

La mulți ani Moldova!



On Moldova’s Independence Day, I want to send a strong message of friendship, solidarity and support to the courageous Moldovan people.



You chose freedom, you chose Europe.



We stand with you every step of the way on your path to the ????????

Your home.