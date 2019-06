MESAJUL LUI VEACESLAV VALICO DIN PMAN:

"Nu sunt membru PD, stau în fata dumneavoastră pentru că sunt patriot al țării ca si dumneavoastră, sunt în fața voastră pentru că s-a demonstrat că doar PDM, în frunte cu Plahotniuc, au fost cei care au protejat țara. Ieri a fost o zi de rușine pentru Moldova, pentru că toți cetățenii s-au convins că Dodon este un corupt.

Un politician a spus ca i-a dat bani, ieri toti au auzit și a aflat că a recunoscut că a primit de la 800 de mii pâna la un milion de euro din partea rusilor. Astăzi, fiecare cetățean al țării, indiferent din ce partid face parte, religie – este patriot sau este dispus să trădeze țara. Observ totuși că majoritatea sunt adevarați patrioți. Sunt convins că la noi este o întrebare: despre ce democrație putem vorbi, despre ce ordine, dacă acest președinte recunoaște public că este un corupt? Pâna când veți tăcea – partenerii externi - și veti tolera aceste ilegalități, când un cetățean îmbrăcat la costum spune că are nevoie de bani și pentru asta este în stare să trădeze țara. Vreau să întreb partenerii noștri, oare principiile europene, normele europene nu au știut și nu reactionează la comportamentul lui Dodon? Pâna când vor tăcea? Noi, înainte de toate suntem cetățeni. Sunt un moldovean vorbitor de rusă. Ajunge cu diferențierea. Trebuie să ținem cont că suntem un singur popor, care are demnitate, onoare și se respectă. Dincolo de embargouri, presiunile ruse sau europene, am rămas în țara asta pentru că suntem patrioți și facem parte al acestui popor. Dacă va veni cazul, noi vom decide cum să trăim. Suntem aici ca sa împiedicăm un război civil, să evităm provocările. CC a luat decizia de a organiza alegeri anciticipate. Dacă oponenții vor pace acestui popor, atunci ar trebui să recunoască noile alegeri și indiscutabil noi vom fi cei care vor câstiga", a spus Veaceslav Valico.