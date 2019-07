Mesajul lui Ruslan Codreanu, după ce a fost demis din funcţia de primar interimar

"Eu altceva decât să lucrez nu știu. Așa am fost educat, așa am fost crescut. De când mi-am început cariera la Ministerul Economiei în 2004, pentru mine a fost o onoare să îmi fac lucru bine și să îl duc până la capăt. Nu am știut și nu vreau să învăț demagogii politice, speculații și lozinci."