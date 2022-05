MESAJUL lui Igor Dodon după ce procurorii au solicitat mandat de arest. Fostul șef de stat a explicat proveniența banilor găsiți la el acasă

Fostul președinte al țării a venit și cu unele precizări privind perchezițiile efectuate acasă la cumnatul său, Petru Merineanu.

"Dânsul, care a muncit peste 20 de ani în afara țării, chiar a crezut că diaspora este așteptată cu brațele deschise acasă. A vândut apartamentul din Moscova, declarând banii oficial la intrarea în țară și a hotărât să lanseze o afacere în satul lui natal Molovata Veche, creând astfel câteva zeci de locuri de muncă. Incidentul cu recipisa, mai puțin plăcut, dar atât de mediatizat în presă, poate fi explicat prin emoțiile unui om, care revine acasă de peste hotare și se trezește la 7 dimineața cu mascații sub ușă, care îi sperie copilul. Declar că familia mea nu deține imobile în satul Molovata Veche, iar toate cele lansate în spațiul mediatic afiliat puterii nu corespund realității, ceea ce va fi demonstrat foarte ferm în procesul de judecată. Astfel reconfirm încă o dată că nu am alte imobile, active, venituri, afară de cele declarate public, iar acest proces, inclusiv acest capăt de acuzare îl consider a fi un pretext inventat, pentru inițierea răfuielii politice din partea doamnei Maia Sandu, care dorește cu orice preț să înlăture principalul oponent politic", a precizat Igor Dodon.