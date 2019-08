Mesajul lui Igor Dodon cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova (VIDEO)

De Ziua Independenţei Republicii Moldova, preşedintele țării, Igor Dodon, a venit cu un mesaj de felicitare pentru toți cetățenii. În postarea sa, Igor Dodon vine și cu o rugăminte: "să nu abandonăm speranța, să nu renunțăm la propria țară, să nu încetăm să trăim, să muncim și să visăm la un viitor mai bun în Moldova și pentru Moldova".

"Dragi compatrioți,



Acum 28 de ani, pe 27 august 1991, a fost proclamată Independenţa Republicii Moldova. Acel moment istoric excepțional ne-a oferit prilejul să ne construim cu propriile eforturi ţara, economia, societatea, viitorul.



De atunci încoace, societatea moldovenească a trecut prin transformări importante, s-a schimbat profund viața fiecăruia dintre noi, am acumulat ani, amintiri, dureri și bucurii. Am pierdut oameni apropiați, am creat familii, am dat naștere copiilor, am crescut noi generații. În scurta istorie recentă a Republicii Moldova am avut parte de toate, și de bune, și de rele.



Mulți dintre noi au fost martori ai acestei istorii și înțelegem cu toții că este încă mult de lucru, mult de edificat în ţara noastră, ca ea să fie pe măsura speranțelor și așteptărilor noastre. Dar este important că astăzi noi suntem însuflețiți de un proiect comun, de înțelegere politică, de o viziune de viitor, care ne motivează şi ne dă putere să credem că lucrurile bune pentru Moldova abia acum încep.



Noi avem suficient potenţial uman şi intelectual pentru a deveni un stat modern şi împlinit, iar dacă vom demonstra în continuare cutezanță și maturitate politică, dacă vom fi solidari şi bine intenționați, vom reuşi să realizăm cele mai înalte obiective pentru țară și să lăsăm următoarelor generaţii o Moldovă trainică şi prosperă.



Stimaţi concetăţeni!

Vreau să menţionez în mod aparte că în acest an noi sărbătorim și un jubileu important – a 660-a aniversare a statalităţii moldoveneşti. Moldova nu e de azi sau de ieri – e de veacuri. Suntem un stat cu istorie veche, bogată, medievală. Avem cu ce ne mîndri, avem de unde învăţa.



Dorința mea, rugămintea mea către fiecare dintre voi este să nu abandonăm speranța, să nu renunțăm la propria țară, să nu încetăm să trăim, să muncim și să visăm la un viitor mai bun în Moldova și pentru Moldova.



Felicitări, dragii mei!

Moldova, te iubim", a scris președintele țării, Igor Dodon, pe pagina sa de Facebook.

Declarația de independență a Republicii Moldova a fost adoptată de Parlament pe 27 august 1991.

Pentru Republica Moldova, data de 27 august are semnificația libertății atât de râvnite ani la rând. Astăzi, ţara noastră sărbătoreşte 28 de ani de independenţă.