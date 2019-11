Mesajul lui Andrei Năstase pentru Ion Ceban: Îi urez succes, dar...

Andrei Năstase a venit cu un mesaj pentru contracandidatul său Ion Ceban. Acesta a declarat în cadrul unei conferinţe de presă că îi doreşte succes în realizarea tuturor promisiunilor, pe care le-a făcut în timpul campaniei electorale. Totodată, Năstase a promis că membrii PPDA, care se vor regăsi în lista consilierilor municipali, vor susţine toate proiectele, care vin să îmbunătăţească viaţa oamenilor.

Totodată, Năstase nu a ezitat să îl atace pe Ceban, aşa cum a făcut-o de nenumărate ori în timpul campaniei. Când a fost întrebat de ce a obţinut un scor mai mic, decât în 2018, Năstase a dat vina pe oponenţii politici: "Contracandidaţii noştri au găsit soluţiile mai puţin ortodoxe. Am conştientizat că doar pe entuziasm nu poţi să baţi sacii de bani ai contracandidaţilor".

Ulterior, Andrei Năstase l-a acuzat pe Ion Ceban că face show televizat:

"Ceban ieri mi-a dat un telefon, moment în care vorbeam cu altcineva. Am revenit peste un minut, dar el nu a mai răspuns. Am văzut ca face şi din aceasta show la TV. Am rugămintea să înceteze show-urile. Oamenii au nevoie de pâine", a declarat Năstase.

PUBLIKA.MD precizează că luni, Ion Ceban a declarat în cadrul unei emisiuni TV, că l-a sunat dis-de-dimineaţă pe Andrei Năstase pentru a discuta despre rezultatele alegerilor, dar acesta nu a răspuns la telefon.