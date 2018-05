Mesajul emoţionant scris de prezentatorul TV, Dan Negru: Până la urmă tricolorul va fi în finală

Moldova s-a calificat, aseară, în finala concursului Eurovision 2018. Trupa "Doredos", cea care ne reprezintă țara cu piesa "My Lucky Day", a acumulat numărul necesar de voturi pentru a merge mai departe în concurs.

Victoria moldovenilor a stârnit diverse reacţii pe reţelele de sociale. Un mesaj despre victoria acestora a scris şi prezentatorul TV, Dan Negru.

"Până la urmă tricolorul va fi în finală!

Pentru că de 11 ani prezint show-uri tv la Prime în Chișinău îi cunosc la fel de bine pe ai lor ca și pe ai noștri. Ai lor au recunoaștere mondială, de la O-Zone la Carla’s. Ai noștri au freze și fiţe.

Și ai noștri vor să-i facă pe ai lor să se simtă ruda săracă de la țară.

La Chișinău mi-a fost ruşine de multe ori cu fiţele unora de la noi.

Diferența stă în respect. Showbizul din Moldova îl are! Al nostru, nu există.

Dacă România ar fi participat la pachet cu Moldova cu aceeași melodie, sâmbată, Europa ar fi aflat că undeva, pe continent, două ţari vorbesc și cânta aceeași limba.

Dupa 100 de ani era şansa Unirii în prime-time european. Irosită!

Ascultați-o pe moldoveanca Valentina Nafornita, noua fiţă mondială în operă, prim solista la Opera din Viena!

În viața de zi cu zi are modestia pe care n-o mai găsești niciunde pe aici...Noi și ei. Ai noștri, ai lor...", a scris Dan Negru pe pagina sa de facebook.