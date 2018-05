Mesajul emoţionant al ministrului sănătăţii, de Ziua Familiei: Ne dorim familii unite, unde copiii cresc fericiți

Pentru mine, nimic nu este mai important în viață decât familia, aici ne naștem, creștem, ne dezvoltăm social și spiritual, învățăm valori umane, cum ar fi respectul, toleranța, bunătatea, responsabilitatea, incluziunea și dragostea. Este mesajul transmis de ministrul Sănătăţii, Svetlana Cebotari:

"Astăzi, în întreaga lume este marcată Ziua Internațională a Familiei, pentru a sublinia importanța familiei și a valorilor sale în societate. Această zi ne oferă un prilej în plus de a prețui și a pune accentul pe consolidarea familiei, este acel moment oportun de a ne întreba ce înseamnă familia pentru fiecare dintre noi.

Pentru mine, nimic nu este mai important în viață decât familia, aici ne naștem, creștem, ne dezvoltăm social și spiritual, învățăm valori umane, cum ar fi respectul, toleranța, bunătatea, responsabilitatea, incluziunea și dragostea. Familia este cel mai favorabil mediu pentru creșterea și dezvoltarea copiilor, de aceea, acum, mai mult ca niciodată, împreună cu echipa Guvernului ne dorim să creștem familii puternice în Republica Moldova.

În ultimii ani, am acordat o atenție sporită dezvoltării politicilor de promovare a natalității, protecției familiei, copiilor, tinerilor, vârstnicilor, precum și susținerea familiilor atît în țară, cât și peste hotare.

În acest sens, începând cu luna ianuarie 2018, am majorat indemnizația la nașterea copilului, care constituie 5645 lei și indemnizațiile lunare pentru copii din nașterile multiple. La fel, am elaborat și promovat Regulamentul privind funcționarea creșelor sociale, unde vor fi îngrijiți copilașii de 4 luni pînă la 3 ani, astfel, familiile social vulnerabile sau cu venituri mici vor putea să-și continue activitatea de muncă.

Tot din acest an, toți copiii plasați în servicii alternative de îngrijire de tip familial vor primi indemnizații zilnice și indemnizații cu prilejul diferitor sărbători.

Ne dorim familii unite, unde copiii cresc fericiți, unde atît mama dar și tatăl contribuie la creșterea copilului chiar din primele zile de viață. Începând din 2017, tații beneficiază de concedii paternale, în primele 56 de zile de la nașterea copilului și care sunt achitate în mărime de 100% din venitul lunar al acestora.

Totodată, am inițiat și elaborat politici de susținere a familiei, oferind protecție și siguranță familiilor, în special celor vulnerabile. Prin intermediul programului de "Ajutor social", doar în anul 2017, circa 90 757 familii au beneficiat de ajutor social în mediu de 900 lei. Din anul 2018, a fost indexat venitul lunar minim garantat, utilizat la calcularea dreptului de ajutor social și care constituie 1025 lei.

Prevenirea violenței în familie rămâne o prioritate pentru minister, iar în acest an, am aprobat Strategia națională de prevenire și combatere a violenței față de femei și violența în familie pentru anii 2018-2021, prin acest document strategic ne-am propus acțiuni ambițioase de promovare a toleranței zero față de acest fenomen și diminuarea flageului dat în Republica Moldova.

Astăzi, gîndurile mele se îndreaptă către fiecare familie din țara noastră, cărora le doresc să fie puternice, unite și binecuvântate. Iar noi, împreună cu echipa Guvernului, vom continua șirul acțiunilor de a consolida rolul familiei în societate, de a promova valorile familiale, de a le asigura un trai decent, aici, acasă", a spus Svetlana Cebotari, ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.