Mesajul DISPERAT al unui moldovean BLOCAT la frontiera Ungariei cu România: Ajutați-mă să revin acasă

Un moldovean, care încearcă să revină acasă, stă blocat de patru zile la frontiera Ungariei cu România. Valentin Cotea spune că i-a fost interzis să traverseze România, din cauză că are interdicție de a se afla pe teritoriul Republicii Cehe, iar el a încălcat această restricţie. România, fiind ţară din Uniunea Europeană a sesizat acest abuz şi bărbatul s-a pomenit blocat, la vamă.



Moldoveanul spune că de patru zile, casă i-a devenit o parcare din preajma frontierei. Disperat, bărbatul spune că a sesizat reprezentanții Ministerului de Externe și Integrării Europene de la Chișinău, dar fără niciun rezultat.

Valentin Cotea a muncit cinci luni la o fabrică din Republica Cehă. Din cauză că nu a fost angajat oficial, acesta s-a ales cu interdicția de a se afla pe teritoriul acestei ţări, iar angajatorul l-a alungat. Bărbatul spune că a pornit acasă cu un autocar, dar de sâmbătă, patru aprilie, stă blocat la vamă.



”Am rămas blocat la frontiera Ungariei cu România. N-am unde să plec și nu știu ce să fac. Vă rog frumos ajutați-mă să revin acasă. Am soție acasă, cinci luni este însărcinată, plânge și mă așteaptă. Am copil mic de patru ani acasă care tot mă așteaptă ca să revin acasă”.



Moldoveanul s-a trezit singur, într-o țară străină, fără bani, mâncare și un acoperiș deasupra capului.



”Am rămas singur pe drum. Nici nu am unde mă adăposti. Am venit aici la o parcare de tiruri, pentru ca să mă adăpostească cineva. Nu știu. M-am rugat la unul și la altul, până când fără rezultate. Mâncarea e la limită. Am puțină apă, o bucată de pâine și atât. Eu nu știu ce voi face.



Valentin Cotea spune că a anunțat toate organele competente, inclusiv Ambasada Republicii Moldova din Ungaria.



”Am sunat la Ambasada din Ungaria să mă ajute cumva, au spus că vor hotărât ceva. Eu ideie nu am ce să fac, cum să fac, poate mă ajutați cineva. Ambasada Republicii Moldova, vă rog frumos, ajutați-mă să revin acasă la copii, la femeie, care mă așteaptă”.



Între timp, reprezentanții Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, ne-au dat asigurări că ministerul cunoaște despre acest caz și în scurt timp va reveni cu soluții.



”Noi ca minister ducem tratative atât cu partea ungară, cu partea românească și cu autoritățile din Cehia ca să găsim o soluție juridică pentru situația respectivă. Dar până la moment, nu a fost identificat un mecanism, deoarece nicio țară nu a fost pregătită pentru asemenea situație”, a declarat Sergiu Odainic, şeful Direcției Afaceri Consulare a Ministerului de Externe.



În prezent, de când a fost instituită starea de urgenţă din ţara noastră ,din cauza pandemiei de COVID-19, responsabilii Ministerului de Externe au fost sesizaţi în opt astfel de cazuri.