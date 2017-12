Mesajul de felicitare al ministrului Afacerilor Interne, Alexandru Jizdan, cu ocazia Anului Nou

Ministrul al Afacerilor Interne, Alexandru Jizdan, a venit cu un mesaj de felicitare pentru toţi cetăţenii cu ocazia Anului Nou.

"Astăzi mă întreb: oare mai contează dacă suntem mari sau mici, sau care este statutul nostru în societate, contează oare câte fire de păr cărunt ne-a lăsat ca amintire timpul, dacă anii, anii pleacă nu doar din calendarul de pe masa biroului meu, așa cum pleacă pentru fiecare om din această lume, iar acest proces este ireversibil.Îi trăim diferit, cu intensități diferite și nu întotdeauna cum ne-am fi dorit, dar cu trecerea anilor, tot mai pronunțate ne devin cărările spre ceea la ce inima trage, casa părintească, familie, proiecte dragi, oameni de suflet, căci anii, anii ne învață.În această ultimă zi din 2017, an productiv, cu multe evenimente frumoase pentru familia MAI, echipă cu care mă mândresc, vreau să mulțumesc celor care au avut încredere în ceea ce facem, partenerilor noștri, celor care s-au dedicat serviciului, dar și celor care au criticat, și nu doar, unele acțiuni sau decizii, le mulțumesc, datorită lor am reușit să facem și mai multe lucruri frumoase, nu doar pentru Ministerul de Interne dar și pentru societate.Sunt convins, nici un an nu seamănă cu altul, decât că are 12 luni, doar atât pentru a obține rezultate frumoase și pentru a elimina restanțele precedentului an. De aceea, în 2018 vom continua cu o intensitate și mai mare, căci obiectivele noastre profesionale sunt focusate pe cetățean, așteptările pe care le are, securitatea și liniștea lui.Dragi colegi, prieteni și cetățeni ai Republicii Moldova, vă transmit astăzi toate gândurile bune și vă doresc sărbători fericite alături de cei dragi. Fie ca filele calendarelor Dumneavoastră să lase în urmă realizări frumoase, iar 2018 să vă găsescă plini de energie, de bunătate și curaj, în așa fel încât să-l trăiți cu intensitate până la un alt început.Vă doresc sărbători calde și fiți fericiți!" a scris Alexandru Jizdan pe o reţea de socializare.