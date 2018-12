Mesajul de Crăciun al preşedintelui Parlamentului, Andrian Candu: Crăciun fericit și la mulți ani Moldova

Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu, a transmis un mesaj de Crăciun. Politicianul spune că în această zi gândurile i se îndreaptă către toți cetățenii, care au reuşit să facă Moldova mai bună.

"Dragii mei,

Crăciun fericit alături de cei dragi. Am trăit împreună un an cu de toate, am avut reușite și am avut parte de dezamăgiri. Am reușit să le depășim cu demnitate și pe cele bune și pe cele rele, iar acest lucru mă face de fiecare dată mândru de oamenii din țara mea. Gândurile mele se îndreaptă către toți cei care au împins limitele posibilului mai departe și au reușit, prin sacrificii, să facă Moldova mai bună.

Crăciunul este o lecție despre speranță, încredere și putere în condiții în care aparent nu ar fi fost loc decât de umilință și necazuri. Să trăim împreună încă o dată această lecție fascinantă, pentru că nu va veni nimeni să facă lucruri bune în locul nostru. Așa să ne ajute Dumnezeu.