Mesajele transmise de Comisia de la Veneţia, percepute diferit de guvernare şi opoziţie

Mesajele transmise Chişinăului de preşedintele Comisiei de la Veneţia şi directorul pentru Drepturile Omului și Statul de Drept al Consiliului Europei despre reforma justiției au fost înţelese diferit de guvernare şi opoziţie. Ultimii consideră că cei doi oficiali au atenţionat tranşant guvernarea PAS să nu comită abuzuri." Dumnealui a spus foarte clar că ceea ce ţine de reforma Procuraturii este o grabă foarte mare şi graba asta este învelită de greşeli, în primul rând. Mai întâi votează şi pe urmă supun discuţiilor publice şi expertizării - este un absurd", a declarat deputatul BCS, Grigore Novac."Cred că sensul declaraţiei lui a fost că era cazul ca majoritatea parlamentară să aştepte avizul Comisiei de la Veneţia", a spus deputatul Partidului "Şor", Denis Ulanov.Ministrul Justiţiei Sergiu Litvinenco susține că nu a fost vorba despre nicio atenționare:"Este o chestiune relativă, mai repede, mai încet cert este că aceste modificări, din punctul nostru de vedere, nu ridică probleme de constituţionalitate. Nu a fost o atenţionare. ""Am accentuat importanţa faptului să nu se confunde urgenţa cu graba. Pentru a realiza aceste lucruri nu trebuie să se grăbească şi să ajungă la soluţii care să fie bazate pe consens larg. Când vorbesc de un dialog, mă refer la cel cu opoziţia", a menţionat Gianni Buquicchio. preşedintele Comisiei de la Veneţia."Într-adevăr ne grăbim, dar ne grăbim atent şi încet. Eu cred că este mesajul pe care transmite de fiecare dată Comisia de la Veneţia", a declarat preşedintele comisiei juridice, Olesea Stamate.Olesea Stamate pretinde că există şi alte aspecte în mesajele experţilor europeni:"Aceasta reformă nu poate şi nu trebuie să fie implementată de orice guvernare care se schimbă la un moment dat în ţară. Deci, acest mecanism trebuie să fie implementat "one time", deci odată, nu odată la cinci ani".Şi asta în condiţiile în care, şeful Grupului de Lucru de nivel înalt al Consiliului Europei a cerut guvernării să nu reformeze justiţia cu legi de unică folosinţă.“Obiectivul reformei judiciare nu este să schimbăm situaţia pentru câteva luni sau câţiva ani. Ideea este să avem un scop pe un termen lung. Să asigurăm eficienţa, independenţa justiţiei pentru timp îndelungat”, a spus hristos Giakoumopoulos, Directorul General pentru Drepturile Omului al CE."Nu am văzut declaraţia doamnei Stamate, nu ştiu ce ea a avut în vedere", a menţionat Litvinenco.