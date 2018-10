Mesajele publicate pe Facebook ar putea dezvălui dacă utilizatorii suferă de depresie, conform unui nou studiu publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences, citat de Fox News.

Cuvintele pe care oamenii le includ în mesajele publicate pe reţelele de socializare pot indica dacă sunt afectaţi de o posibilă depresie şi au nevoie de ajutor pentru îmbunătăţirea sănătăţii mintale, scrie tvr.ro.

"Am observat că utilizatorii care au primit în cele din urmă diagnosticul de depresie au utilizat mai des pronumele personal la persoana 1, acest lucru sugerând o preocupare pentru propria persoană", a notat echipa de cercetători condusă de Johannes Eichstaedt.

Oamenii de ştiinţă au studiat cazurile a 683 de persoane care au apelat la serviciile de urgenţă ale unităţilor medicale şi au analizat paginile acestora de Facebook. În timp ce majoritatea participanţilor nu au prezentat semne de depresie, 114 au fost diagnosticaţi cu depresie pe baza istoricului lor medical.

Cercetătorii au analizat mesajele publicate pe Facebook de fiecare pacient cu şase luni înainte de stabilirea diagnosticului de depresie pentru a afla dacă acestea conţineau indicii cu privire la starea de sănătate mintală.

"Pe baza limbajului care a precedat prima documentare a diagnosticului de depresie, am putea identifica pacienţii cu depresie cu mare precizie", au notat cercetătorii în studiu.

Mesajele conţinând cuvinte precum "ugh" (''of''), "dor", "ură", "durere", "lipsă", "plâns" şi "lacrimi" au fost mai frecvent atribuite persoanelor diagnosticate ulterior cu depresie.

Întrucât cazurile de depresie şi suicid urmează o tendinţă ascendentă în Statele Unite, platformele media de socializare ar putea oferi o oportunitate pentru cercetători de a avea acces la informaţii privind problemele de sănătate mintală.

Facebook a iniţiat în 2015 propriul program ce a permis utilizatorilor să semnaleze conturile persoanelor care aveau gânduri suicidare. Compania a folosit, de asemenea, algoritmi de inteligenţă artificială pentru prevenirea sinuciderilor, însă aceasta a fost criticată de experţi pentru că nu a mers suficient de departe.

Facebook nu a răspuns imediat solicitării Fox News de a face comentarii pe această temă.

O altă echipă de cercetători a relevat în 2017 că Instagram ar putea determina dacă oamenii suferă de depresie pe baza unor caracteristici precum numărul de fotografii alb-negru publicate.

Însă rezultatele ridică semne de întrebare cu privire la respectarea dreptului la protejarea datelor personale legate de starea de sănătate. În acest sens, cercetătorii au recunoscut că punerea în aplicare a unui algoritm ar putea modifica mesajele publicate pe reţelele de socializare.

"În mod similar, cei care interpretează datele trebuie să recunoască faptul că oamenii pot schimba ceea ce scriu în funcţie de percepţia lor asupra modului în care informaţiile ar putea fi observate şi utilizate", au notat ei.

Până în prezent Facebook nu a făcut referiri cu privire la dezvoltarea unui astfel de instrument în viitorul apropiat, menţionează Fox News.