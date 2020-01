MESAJE ÎN MEMORIA LUI BRYANT: "Este o pierdere uriașă pentru lume, pentru sport"

Vestea despre decesul legendarul baschetbalist american Kobe Bryant a șocat o lume întreagă! Tenismanul australian Nick Kyrgios a făcut un gest emoționant după ce a aflat că fostul star din NBA a decedat într-un accident de elicopter.

Astfel, înaintea partidei cu spaniolul Rafael Nadal din optimile de finală de la Australian Open, sportivul a apărut îmbrăcat în tricoul cu numărul 8 pe care Kobe Bryant în purta în perioada când juca pentru gruparea californiană.

După încheierea disputei, Nadal a ţinut un discurs despre fostul baschetbalist.



"Am un prieten foarte apropiat care a jucat împreună cu el de mai mult timp - Pau Gasol. Mi-a povestit că Bryant a muncit mult și a dorit mereu mai mult", a spus tenismanul, Rafael Nadal.



Printre cei care au transmis mesaje de condoleanţe se numără actorul american Will Ferrell, fostul antrenor al lui Bryant - Delmer Williams Harris, dar şi tenismena română Simona Halep.



"Am fost afectată, când am văzut la televizor această ştire. De fapt, a fost primul lucru, despre care am aflat. Da, mă simt foarte tristă din această cauză. Este o pierdere uriașă pentru lume, pentru sport. Nu am cuvinte ca să redau ce înseamnă pentru familie să pierzi asemenea persoană", a spus tenismena, Simona Halep.



"El a însemnat foarte de mult pentru toți fanii lui Lakers și a reprezentat cu adevărat spiritul echipei. A fost un membru uimitor al acestei echipe. Cunosc asta, deoarece sunt un fan al lui Lakers şi îmi va fi dor de el", a spus actorul, Will Ferrell.



"Le-am povestit tuturor discipolilor de-ai mei despre efortul depus de el și despre faptul ce are nevoie vreo persoană pentru a progresa", a spus fostul antrenor al lui Kobe Bryant, Williams Harris.



Legendarul baschetbalist american Kobe Bryant în vârstă de 41 de ani a murit într-un accident de elicopter. Tragedia s-a produs în orașul Calabasas, din statul California. Bryant se afla într-un elicopter privat, alături de opt persoane, printre care şi fiica sa Gianna de 13 ani.

Aeronava s-a prăbușit și a luat foc din motive deocamdată necunoscute.