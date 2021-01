Mesaje de felicitare ale primelor persoane în stat pentru moldoveni, la trecerea dintre ani

Şi în acest an, primele persoane în stat au venit cu mesaje tradiţionale la trecerea dintre ani. Preşedintele ţării, Maia Sandu, a declarat că 2020 a fost un an greu, dar ne-a învăţat cât de preţioasă este sănătatea şi comunicarea cu cei dragi. Iar preşedintele Parlamentului, Zinaida Greceanîi, ne-a îndemnat să fim mai optimişti. La fel, şi fostul premier şi-a exprimat speranța că noul an va fi mai prosper.

Maia Sandu a menţionat că anul acesta sărbătorile de iarnă sunt altfel şi i-a chemat pe oameni să dea dovadă în continuare de responsabilitate pentru a-şi proteja sănătatea.

"Sunt convinsă că 2021 va fi mai bun căci vom merge împreună, uniţi, încrezători în puterile noastre de a face viaţa mai bună pentru fiecare. Eu am încredere în talentul şi forţele voastre. Aşa vreau să vă văd, dragi moldoveni. Curajoşi, optimişti, implicaţi, solidari şi numaidecât sănătoşi.", a declarat preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu.

Într-o postare pe Facebook, preşedintele Parlamentului a scris că 2020 a fost un an cu multe încercări nu doar pentru ţara noastră, ci şi pentru întreaga lume. Greceanîi i-a îndemnat pe cetăţeni să întâmpine noul an cu încredere și optimism, astfel încât 2021 să fie plin de noutăți bune, de evenimente frumoase, de emoții pozitive și de noi oportunități.

Şi fostul prim-ministru Ion Chicu și-a exprimat speranța că lucrurile bune în ţara noastră vor continua. Pe pagina oficială a Guvernului, acesta a scris că ţara noastră a reușit să parcurgă acest an, cu multe provocări. Fostul premier i-a îndemnat pe cetăţeni să aibă încredere nu doar în ei, dar şi în capacităţile Republicii Moldova.