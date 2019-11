MESAJ VIRAL găsit de un bărbat de la pompierii care i-au salvat casa de incendiu

Mii de pompieri din Australia luptă cu incendiile de vegetaţie care au produs distrugeri masive, însă, într-o perioadă atât de delicată, locuitorii de la Antipozi mai au parte şi de veşti bune.

Conform Mirror Online, patru dintre pompierii din Urunga au dus în weekend o bătălie dură pentru a proteja casa unui localnic de flăcările violente. În cele din urmă, pompierii au reuşit să salveze casa, dar nu şi cele două şoproane situate în apropiere.

Când a ajuns acasă, proprietarul a găsit pe masa din bucătărie un mesaj chiar de la pompierii care i-au salvat casa.

Aceştia şi-au cerut scuze pentru că nu i-au putut salva şi cele două şoproane, dar şi pentru că, într-un moment în care s-au baricadat în casă, i-au consumat bărbatului laptele din frigider.

"A fost plăcerea noastră să-ţi salvăm casa. Ne cerem scuze că nu am putut salva şi cele două şoproane. P.S. - îţi datorăm nişte lapte", a fost mesajul scris lăsat de pompieri. Aceştia au precizat, ulterior, că "suntem bucuroşi că mesajul a ajuns întreg la proprietarul casei. Astfel ne-am dat seama că acea casă a rămas în picioare şi după ce am plecat noi. Noi, cei patru membri ai echipei, am făcut tot ce am putut cu ce am avut la dispoziţie, dar, din păcate, cele două şoproane nu au avut nicio şansă. Ne-am refugiat în casa respectivă, pentru un moment şi atunci am descoperit frigiderul. Ne cerem scuze şi pentru scrisul tremurat, dar era târziu şi nu vedeam nimic când am scris. Încă o dată, ne bucurăm că am putut face o faptă bună într-o perioadă atât de dificilă. Toate cele bune în viitor", este mesajul pompierilor.