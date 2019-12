Mesaj emoţionant postat de Simona Halep, după decesul primului ei antrenor

FOTO: REALITATEA.NET

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul patru mondial, a postat un mesaj emoţionant pe contul său de Facebook, în urma decesului primului ei antrenor, Nicuşor Ene, informează Agerpres.



"... doar ce am aterizat de la Dubai, acolo unde am făcut pregătirea pentru noul an. De fiecare dată când ajung o sun pe mama... Astăzi apelul s-a încheiat cu vestea tristă ca Domn Profesor Ene ne-a părăsit, o persoană blândă, care nu m-a certat nici măcar o dată în toţi acei patru ani în care m-a învăţat absolut tot ce înseamnă tenisul. A fost una dintre cele mai importante cărămizi pe care a pus-o la această carieră minunată a mea. Mă bucur enorm că a fost alături de mine pe scena de la Constanţa atunci când am sărbătorit trofeul de la Wimbledon. ...mereu în sufletul meu! Dumnezeu să-l ierte!!!", a scris Halep pe reţeaua de socializare.



Nicuşor Ene s-a stins sâmbătă, la vârsta de 61 de ani, într-un spital din Bucureşti, după ce făcuse un infarct miocardic.



Halep a cucerit în 2019 al doilea ei titlu de Mare Şlem din carieră, la Wimbledon, după ce în 2018 a câştigat titlul la Roland Garros.



Simona Halep s-a pregătit în ultimele săptămâni la Dubai pentru noul sezon competiţional, alături de antrenorul australian Darren Cahill, alături de care a reluat colaborarea, după o pauză de un an.

