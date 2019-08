MESAJ EMOȚIONANT. O moldoveancă a scris despre munca în străinătate: Nu rîde de mine că sunt o badantă (VIDEO)

O femeie, care este plecată peste hotare de mai mulți ani, a transmis un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook.

Carolina Eremia a scris despre moldovencele care pleacă în străinătate și muncesc din greu pentru a-și câștiga existența.

Mesajul a emoționat internauții, iar videoul a devenit viral pe internet.

"Nu rîde de mine că sunt o badantă,

Munca mi-e grea şi pierd sănătate,

Departe de ţară, de fiu şi de fată,

De aer moldav, de scumpele sate.



Nu crede că banul îmi vine uşor,

Înghit umilinţă şi drepturi nu cer,

Mă roade continuu puternicul dor:

De casă, de-ai mei, de vremuri de ieri.



Sarcastic nu zice amicilor noştri

Că funduri bătrîne să spăl am ales.

E-o muncă onestă şi poate doar proştii

Că suntem de preţ încă n-au înţeles.



Nu mă bĩrfi pe la spate cu alţii,

Găsește curaj, întreabă-mă franc,

Nu am venit să caut relaţii,

Prea mare e prețul la ceea ce fac.



Nu-mi spune că sunt o trădătoare,

Că ţara lăsat-am pentru bani mulţi,

Eu vărs ani la rînd lacrimi amare,

Muncind pentru casă, şcoală şi nunţi.



Nu fi de invidie plin şi de ură,

Încearcă şi gustă din pîinea-mi amară,

Vei vedea ce greu e-a păstra o inimă pură,

Cînd eşti îmbrîncit, cînd fac să te doară.



Nu rîde de mine că sunt o badantă,

Nu crede că altceva să fac n-aş putea.

Eu nu am pierdut încă a mea demnitate

Pe calea cu spini, ce-ți pare cu roze, căci nu e a ta", a scris Carolina Eremia pe pagina sa de Facebook.