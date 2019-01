MESAJ EMOȚIONANT despre Vlad Plahotniuc pentru alegători. Ce a spus una dintre profesoarele liderului democrat (VIDEO)

Vlad Plahotniuc a început oficial campania electorală și s-a lansat în Nisporeni. Deputatul democraților va reprezenta în parlament raionul său de baștină. La lansare a venit și profesoara lui care a emoționat publicul cu un mesaj despre Vlad Plahotniuc, omul, cetățeanul, politicianul.

"Stimați și dragi Nisporeni. Pentru noi este o zis deosebită, pentru că avem oportunitatia de a ne întâlni cu domnul Plahotniuc, candidatul nostru. Iar semnificația pentru mine personal este dublă fiindcă eu am deosebita onoare să vorbesc despre domnul Vlad – omul pe care l-am cunoscut încă din anii 80, când dumnealui era elev, era adolescent în devenire la școala medie din Grozești, iar eu o tânără profesoară venită abia de pe mâinele institutului și ne întreceam la lectură, cine va citi cel mai mult.

Sunt mândră că peste ani, niciodată personal nu m-a dezamăcit. Personal nu că nu m-a dezamăcit pe mine, el nu a dezamăgit nici pe unu dintre noi grozăștenii. În al doilea rând sunt mândră că timpul nu l-a schimbat schimbat. El este și astăzi omul lucrului bine făcut. Iar dovadă sunt toate lucrurile frumoase din comunităție noastre.

Odată cu venirea lui, satul arată altfel. Când a mai fost frumos satul decât atunci decât hramul bisericii dinsat, decât de ziua satului, la ziua copiilor, la ziua femeie oamenilor de vârsta a treia, doar toate acestea s-au făcut datorită faptului că domnul Vlad Plahotniuc nostru s-a implicat și echipa Partidului Democrat.

Nu cred că este cetățean de bună credință în Republica Moldova care nu ne invidiează, eu singură sunt mândră și foarte fericită că avem așa un candidat și că Raionul Nisporeni este norocos.

Un beneficiu enorm este și faptul că Vlad Plahotniuc este un băștinaș, aici a crescut, aici a învățat și aici își are rădăcinele, dar ce este mai bine decât îți cunoaști oamenii și locurile. Când cunoști tradițiile și obiceiurile, când cunoști oamenii. Ce este mai important decât atunci când ești alături de ei. Știu că ajută întodeauna oamenii, nu numai din Nisporeni, dar și din toată Moldova, pentru că pe toți ne iubește în aceeași măsură și ne poartă respectul și stima noastră.

Nu am venit ca să îl laud, pentru că știu că nu îi place lauda, dar am venit să spun o vorbă înțeleaptă din bătrâni: Când vezi că lauda e de față, nu ezita, spune-o pentru că nu e laudă, e adevăr. E adevărul pur, eu în fața dumneavoastră am venit să vorbesc pentru că sunt conștientă de responsabilitate și semnez pentru ceea ce spun. Îl susțin de la început și până la capăt.

Mai sunt conștientă de faptul că toți noi susținătorii lui, dorim să avem omul care să ne reprezinte raionul, care să întruchipeze în sine valorile general umane: să fie disciplinat, responsabil, implicat, deștept, competent, onest, dar toate acestea le are doar dumnealui. Deci suntem mândri că îl avem, și credem că nu o să vă dezamăgim după cum nici dumneavoastră niciodată nu ne-ați dezamăgit. Domnul Vlad Plahotniuc, omul, cetățeanul, politicianul", a declarat Elena Dobzeu, profesoară.

PUBLIKA.MD amintește că astăzi Partidul Democrat din Moldova s-a lansat oficial în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie cu sloganul: Fapte, nu vorbe! De această campanie va depinde dacă în ţara noastră se va păstra ordinea, stabilitatea politică, va continua creşterea economică sau va aluneca iar în haos, dezmăţ şi sărăcie.

De astăzi a început campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie. Aceasta va dura până în ziua alegerilor. Scrutinul se desfăşoară în baza sistemului mixt de vot. Astfel, 50 de deputați vor fi votați pe liste de partid, iar 51 vor fi aleși în circumscripții uninominale într-un singur tur.