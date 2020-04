MESAJ EMOȚIONANT al unei angajate a Armatei Naționale, care s-a vindecat de COVID-19

Într-un final, am reușit. Sunt sănătoasă și asta datorită profesionalismului medicilor care au avut grijă de mine. Am trecut cu bine peste asta cu susținerea familiei, dar și colegilor din Brigada de infanterie motorizată ”Dacia”. Am fost în legătură permanentă cu ministrul Apărării Alexandru Pînzari, comandantul unității în care fac serviciul și cu specialiștii din cadrul Inspectoratului Militar. Tuturor le mulțumesc din suflet pentru interes și grijă.

Nu pot spune că a fost ușor, tratamentul a fost destul de anevoios. Dar în toată această perioadă am învățat că optimismul, dragostea de viață, gândirea pozitivă sunt cele mai eficiente măsuri de a depăși această provocare.

Am auzit că recent alte 2 doamne din Armata Națională s-au infectat cu COVID-19. Înțeleg perfect ce au simțit când li s-a confirmat că au coronavirus. Știu că în perioada inițială de tratament le este foarte greu.

Dragele mele colege,

Vreau să vă spun că în pofida bolii, trebuie să fiți tari, să aveți răbdare și să urmați toate recomandările medicilor. Și desigur, cel mai important, să țineți capul sus, să aveți gânduri pozitive și să nu încetați să sperați că va veni ziua în care testul va fi negativ, iar voi veți ajunge să vă îmbrățișați persoanele dragi.

Militarilor și angajaților civili din Armata Națională, dar și cetățenilor acestei țări, vreau să le spun că "paza bună trece primejdia rea".

Fiți responsabili, dați dovadă de vigilență maximă, respectați toate regulile de protecție și stați acasă.

Sănătatea a fost întotdeauna cel mai important lucru în viața unui om. Iar acum, credeți-mă, sănătatea este de două ori mai prețioasă!

Aveți grijă de voi și de cei dragi! Dumnezeu să vă aibă în pază!", este mesajul angajatei, care a fost postat pe pagina de Facebook a Armatei Naționale.