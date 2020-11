Merkel este îngrijorată de răspândirea pandemiei la Berlin. Situaţia rămâne foarte gravă în Germania

"Numărul infectărilor nu mai creşte exponenţial, dar este în continuare mult prea ridicat. Prin urmare, trebuie să reducem contactele, să reducem contactele, să reducem contactele", a spus Merkel la un eveniment de afaceri organizat de cotidianul Sueddeutsche Zeitung, notează agerpres.ro Ea mai precizat că 30-40% din populaţia Germaniei face parte din grupurile vulnerabile, între care persoanele în vârstă şi cele care au deja alte probleme de sănătate."Fiecare zi contează în lupta împotriva coronavirusului", a spus ea."Ţinerea pandemiei sub control este cea mai bună soluţie şi pentru economie", a adăugat cancelarul.Germania a impus la 2 noiembrie un 'lockdown' mai uşor pentru o lună, în încercarea de a ţine sub control al doilea val al pandemiei, care afectează mare parte din Europa. Barurile şi restaurantele sunt închise, însă şcolile şi magazinele au rămas deschise.Merkel a propus măsuri suplimentare, cum ar fi obligativitatea de a purta mască la şcoală şi reducerea numărului de elevi la clasă, şi le-a cerut germanilor, atât populaţiei adulte, cât şi copiilor, să limiteze contactele sociale la o singură familie sau la un singur prieten.Cancelarul a reiterat că incidenţa la şapte zile a virusului trebuie să scadă sub 50 la 100.000 de locuitori pentru a putea fi luate în considerare măsuri de relaxare. Germania are în prezent o incidenţă de 141 de cazuri la 100.000 de locuitori, conform celor mai noi date ale RKI.