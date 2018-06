Merită să le vizitezi! 11 locuri care par teleportate dintr-un alt univers

Există aproximativ 200 de țări și peste 2.5 milioane de orașe și fiecare dintre ele are ceva de arătat turiștilor, dar câteodată, acele locuri de interes major sunt atât de diferite încât par desprinse dintr-o altă lume, scrie feminis.ro.

Pune aceste 11 locuri pe lista de călătorii din viitorul apropiat, ca să fii sigură că le vei mai apuca măiestria.



1. Fulgerele Catatumbo, Venezuela



Estuarul acestui râu ar fi perfect pentru filmele horror și thriller, deoarece este un loc natural unic, unde apar mai multe fulgere în aproximativ 200 de nopți pe an, ca și când însuși Zeus ar locui aici. Ele ating aproape mereu același loc și arată precum lampa cu plasmă inventată de Tesla.



2. Nikola-Lenivets, regiunea Kaluga din Rusia



În anul 2000, un mic orășel din regiunea Kaluga a devenit scena artei contemporare, datorită numeroaselor sale instalații gigant. Mai târziu, orășelul Nikola-Lenivets a devenit un parc unde se țin anual mai multe festivaluri și unde se organizează un cinema în aer liber.



3. Skeleton Coast, Namibia



Ceața deasă, furtunile puternice și aerul rece au transformat deșertul Namibia într-un al doilea Triunghi al Bermudelor, care păstrează mii de epave, cândva nave de prestigiu, la intersecția deșertului cu oceanul. Arată precum o scenă din Pirații din Caraibe.



4. Szimpla Kert, Budapesta, Ungaria



Pasiunea ungurilor de a atârna diverse lucruri pe pereți se regăsește aici din plin. În această clădire semi-distrusă din centrul capitalei sunt foarte multe holuri pe care doritorii pot servi ceva de băut lângă un bonfaier sau să admire instalațiile în timp ce dansează frenetic.



5. Pig Beach, Bahamas



Big Major Cay este o insulă nelocuită din Marea Caraibelor. Aici nu stă nici un om pe termen lung, dar mulți porci și-au găsit locul pe plajă. Nimeni nu știe sigur cum au ajuns aceștia aici, dar cea mai răspândită variantă este că pirații i-au adus pe post de hrană de care nu au mai avut nevoie. Aceste animale au reușit să supraviețuiască pe insulă, unde au învățat chiar să înoate și au transformat împrejurimile în locul unde s-ar putea trage un film filosofic în care personajele să-și pună întrebări existențiale, iar porcii să înoate în fundal.



6. Salar de Uyuni, Bolivia



Aici se găsește un lac de sare într-o zonă foarte călduroasă din Bolivia. În timpul sezonului musonic, lacul se transformă într-o mare oglindă în care vezi reflecția cerului, iar în sezonul secetos zona se umple de cruste cu 6 laturi, care când apune soarele se văd ca fiind roz. Fauna locală cuprinde lame și flamingo, iar vegetația de pe margine este alcătuită din cactuși uriași.



7. Père Lachaise, Paris, Franța



Père Lachaise este un loc unde moartea e ridicată la rang de artă. Legendarul cimitir din capitala Franței este plin de sculpturi minunate, turiști și celebrități înmormântate aici, printre care Honoré de Balzac, Molière, Frédéric Chopin, Jim Morrison, Georges Bizet, Eugène Delacroix și Édith Piaf. În plus, acum ceva vreme, s-a recomandat ca Jim Morrison să fie relocat aici, datorită fanilor săi excentrici, care cântau mereu la mormântul lui și fumau marijuana. Alte celebrități au propriile tradiții, de exemplu, mormântul lui Oscar Wilde este acoperit de buze de femeie, pentru că fanele obișnuiau să-i sărute piatra. Această tradiție fiind desprinsă din filmul Paris, I love you.



8. Hobbiton, Matamata, Noua Zeelandă



Când s-a filmat The Lord of the Rings, Peter Jackson, unul dintre regizori, a refuzat să lucreze pe un platou artificial și a umblat prin toată Noua Zeelandă până a găsit locul perfect pentru adevăratul The Shire. Astfel a fost descoperită una dintre fermele din sătucul Matamata, care acum este cunoscut ca fiind Hobbiton. În timpul filmărilor, această zonă a fost păzită de armată, pentru a păstra secretul înainte de premieră și a fost transformată într-un adevărat orășel cu căsuțe împrejmuite de garduri diafane. Din nefericire, este interzis să intri în case, dar poți bea o bere locală la pub.



9. Valparaíso, Chile



Un port pitoresc localizat între ocean și munți este considerat unul dintre cele mai neobișnuite orașe din America Latină, unde casele micuțe și străzile labirintice sunt colorate în mii de graffitiuri care-ți lasă o impresie de neuitat. Zona este ideală pentru o comedie romantică plină de nostalgie.



10. Hallstatt, Austria



Orașul australian este localizat între lacul cu același nume și Alpi și este patrimoniu UNESCO. Zona este atât de îngustă încât autoritățile a trebuit să construiască șina de cale ferată pe partea cealaltă a lacului și locuitorii trebuie să ia barca pentru a ajunge la tren. Orașul seamănă cu un tărâm al zânelor și ar fi locul perfect pentru o școală de magie.



11. Fly Geyser, Nevada, SUA



Fenomenul colorat a fost creat de o companie geotermică în 1964, care căuta resurse de energie geotermală, dar a găsit ape ce nu erau suficient de calde. După o anumită vreme, compania a încercat să închidă gheizerul, care s-a dovedit a fi prea puternic și s-a luat decizia de a-l lăsa așa. De-a lungul anilor, aici s-au dezvoltat minerale și alge care colorează zona într-un mod special și atrag mulți turiști.