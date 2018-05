MEREU TÂNĂRĂ. O bunicuță adorabilă ce dansa în timpul unui concert a devenit virală pe internet (VIDEO)

O bunică adorabilă a devenit centrul atenției după ce a început să facă mișcări de dans în timpul unui concert.

Bătrâna dansa în timp ce cânta cantecul Eurythmics - Sweet Dreams (Are Made Of This).

Bunicuța dansatoare era îmbrăcată modern în nuanțe de roz. Alături de ea se afla o trotinetă, iar cei prezenți cred că trotineta ar fi mijlocul ei de transport.

În timp ce dansa, bătrâna a fost filmată de către cei prezenți, iar filmulețe au fost urcate pe rețelele de socializare.

Video a devenit viral și a strâns peste 60,000 vizualizari.