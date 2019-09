Merele, vedetele unui festival organizat pentru al nouălea an consecutiv. Evenimentul s-a desfășurat la Cetatea Soroca

Evenimentul a început cu un show al măștilor, prin care localnicii au încercat să prezinte cât mai original simbolul festivalului."Un copac pe care sunt mere şi dăm vestea că a venit un anotimp frumos, cu mere".Vasile Sochircă a adus la sărbătoare 200 de kilograme de mere pe care le-a împărţit vizitatorilor. Agricultorul spune că ploia din acest an le-a dat mari bătăi de cap producătorilor."Roada se arată ceva mai puţin decât anul trecut. Din cauza precipitaţiilor, au fost precipitaţii foarte puţine şi mărul este de un calibru mai mic". a spus agricultorul, Vasile Sochircă.Şi nu doar cu această problemă se confruntă agricultorii."Problema principală este realizarea, realizarea mărului. Nu-i piaţă de desfacere şi, probabil, anul acesta Moldova s-a confruntat cu diferite calamități până şi grindină, şi ploi multe şi au îngreunat lupta cu bolile", a menționat agricultorul, Ion Coțaga."Promovăm culturile pe care le creştem noi în gospodărie şi sperăm că mai găsim şi nişte cumpărători la expoziţie", a spus agricultorul, Vladimir Ivanov."Suntem cu bucate tradiţionale. Avem sarmale, avem purcelul, ca deobicei, tortul din măr, clătite, plăcinte cu măr".Vizitatorii au plecat încântaţi acasă."Foarte gustoase sunt merele la noi la Soroca"."Superb. Felicitări. Doamne ajută"."Este originalitate în tot ceea ce s-a organizat aici"."Tot îmi place. Şi cum au aranjat, şi vestimentaţia, şi cum a fost. tot. Absolut tot"."Sunt câţiva cumpărători noi din Indonezia şi India. Să discutăm. Poate îi facem curioşi să procure mere din raionul Soroca. Permanent suntem şi noi în căutare prin intermediul Direcţiei Agricultură, căutăm pieţe noi ca să aducem la cunoştinţă unde sunt oferte mai principale", a spus preşedintele raionului Soroca, Ghenadie Munteanu.De cealaltă parte, ministrul Agriculturii, Georgeta Mincu, nu are deocamdată soluţii viabile privind extinderea piețelor de desfacere."Ne propunem în primul rând să facem o analiză şi să creăm un sistem informațional agricol, care să ne poată asigura luarea deciziilor corecte şi să cunoaşte din timp care sunt cantităţile produse şi să le raportăm la capacităţile de procesare. Problema va fi şi la anul, dacă nu mai creăm fabrici sau dacă nu extindem capacităţile de procesare", a declarat ministrul Agriculturii, Georgeta Mincu."În primul rând, de mărit anual nivelul subvenţiilor în agricultură, de asigurat investiţiile în industria post-recoltare şi, desigur, acel proiect bun pornit de către noi, subvenţii în avans", a spus liderul PDM , Pavel Filip.Festivalului Mărului a fost organizat pentru al nouălea an consecutiv.