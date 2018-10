Merele, strugurii şi prunele moldoveneşti vor putea fi exportate în India, Canada şi Israel

De săptămâna viitoare merele, strugurii şi prunele moldoveneşti vor putea fi exportate pe noi pieţe. Fructele noastre vor ajunge în India, Canada şi Israel.

Primele loturi de probă au fost deja trimise. Fructele corespund cerinţelor, iar producătorilor din ţara noastră nu le rămâne decât să se adapteze solicitărilor consumatorilor de pe aceste pieţe.

Merele, prunele şi strugurii pentru export trebuie să corespundă normelor fitosanitare. Celelalte condiţii se stabilesc între producător şi cumpărător, precizează ANSA.



"Moldova are capacitatea de a exporta aceste fructe şi a asigura cantităţile. Sunt uşor transportabile. Drumul până în India durează 32-34 de zile. Sunt condiţii exprimate de consumatorul din ţara dată, este vorba de mărime, ambalaj. Soiuri, preferineţele sunt diferite, de la consumator la consumator", a spus şefa Direcţiei Protecţia Plantelor de la ANSA, Svetlana Lungu.



Unii producători afirmă că sunt gata să înceapă vânzările. Ei au depozitate în frigider sute de tone de fructe, în special mere, şi sunt în aşteptarea unui preţ bun.



"Avem producţie calitativă, deja suntem bine cunoscuţi cu ambalajul, ceea ce ţine de logistică, la fel sunte pregătiţi. Există o problemă, modalitatea de plată, de timpul livrării. Sunt un pic psihologic mai greu pentru noi de depăşit", a spus producătorul de fructe, Aliona Mandatâi.



"Oriunde nu ne-am duce noi cu producţia noastră prima condiţie a cum părătorilor este că producţia trebuie să fie calitativă şi inofensivă. 150-160 mii de tone de mere care pot fi puse la păstrare, 30-40 de mii de tone de struguri şi vreo 30 de mii de tone de prune. Pieţele noi nu se cuceresc într-un an, vom începe de la cantităţi mici, de probă", a spus preşedintele Asociaţiei Producătorilor şi Exportatorilor, Vitalie Gorincioi.



În cadrul discuţilor s-a pus accent pe mărirea volumelor de export în ţările din Orientul Mijlociu



"Am muncit mult pentru a deschide noi pieţe cu o perspectivă foarte bună pentru mere, prune şi struguri care constituie partea leului în exporturi. Avem o roadă bună. Problema este că nu avem capacităţi să depozităm aceste produse ca ulterior să ne găsim locul de desfacere a lor", a spus directorul ANSA, Gheorghe Gaberi.

În Moldova sunt aproximativ 4 000 de producători de fructe. Doar 50 la sută dintre aceştia au capacitatea şi posibilităţi de export.