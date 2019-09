MERE MULTE, PROBLEME MARI. Producătorii şi procesatorii nu se pot înţelege la preţ

Producătorii de mere nu se pot înţelege cu procesatorii, în ceea ce priveşte preţurile. Din această cauză, la fabricile de conserve şi sucuri, în acest an ajung cu până la 30 la sută mai puţine fructe.

Problema a fost discutată la Comisia Parlamentară Agricultură şi Industrie Alimentară, dar încă nu s-au găsit soluţii. Producătorii de mere spun că pentru a ieşi pe plus, ar trebui sî perceapă de la întreprinderile de procesare cel puţin 2 lei şi 30 de bani pentru un kilogram de fructe.



"Noi avem o recoltă puţin mai mică decât anul trecut, însă din cauza grindinei şi altor maladii care au afectat livezile, noi avem foarte mult pentru procesare. Asociaţia îşi doreşte ca să menţinem cel puţin o medie regională a preţului pentru mere la procesare. În România e undeva 2,38 - 2 lei şi 30 de bani", a spus EUGENIU BUMACOV, reprezentant al Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Fructe "Moldova Fruct".



De cealaltă parte, cei de la fabricile de procesare spun că nu-şi pot permite să plătească de doi lei per kilogram.



"Toţi producătorii aşteaptă un preţ mai mare. Dar preţul mai mare nu are de unde fi. Ce înseamnă să creştem preţurile? Există legitate economică. Dacă tu faci un lucru şi tu ai un profit, tu îl faci. Dar dacă el îţi provoacă pierderi, tu nu te ocupi cu lucrul acesta", a spus ŞTEFAN GOLUBCIUC, preşedintele Asociației producătorilor de conserve „Speranța-Con”.



Ministrul Agriculturii, Georgeta Mincu, nu a oferit soluţii, dar a spus că va avea o întâlnire cu producătorii de fructe şi cei de conserve, pentru a discuta despre preţuri. În altă ordine de idei, Georgeta Mincu crede că problema este determinată şi de faptul că, în ultimii ani, recolta de mere este în creştere.



"Problema cu merele e mai puţin dureroasă. Productivitatea lor pentru anul 2019 se prognozează o recoltă de peste 700 de mii de tone şi ea este cu aproximativ cu 25 de procente mai mare decât anul trecut. În medie, în anii precedenţi, media în 2015 de achiziţie era de aproximativ 170 de mii de tone, deci noi am intrat într-o supraproducţie vizavi de capacităţile noastre de procesare", a spus GEORGETA MINCU, ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului.



Deputatul democrat Nicolae Ciubuc, care a precedat-o în funcţia de ministru al Agriculturii, este însă de altă părere, la fel ca şi şeful Asociaţiei de Conserve.



"Volumele de producţie recoltate sunt mult mai mici decât ceea ce am obţinut anul trecut, trebuie să recunoaşte asta. Dacă vorbim de Uniunea Europeană, avem o scădere de peste 20 la sută. Acelaşi lucru eu cred că se atestă şi în Moldova şi aici vreau oarecum să vă contrazic, doamnă ministru. Eu nu ştiu de unde aveţi cifrele că în acest an vom avea cu 25 la sută mai multă producţie, eu cred că dimpotrivă, o să avem un efect invers", a spus NICOLAE CIUBUC, deputat PDM.



"Informaţia de care dispun este că roada va fi ceva mai mică. Asta e una. Dacă vorbim de capacităţi, cantităţi, nu există o problemă", a spus ŞTEFAN GOLUBCIUC, preşedintele Asociației producătorilor de conserve „Speranța-Con”.



La final, preşedintele Comisiei Parlamentare Agricultură şi Industrie Alimentară, Radu Mudreac, a cerut ca ministerul să vină şi cu soluţii, nu doar să prezinte problemele. Mudreac a mai spus că statul ar trebui să se gândească şi cum i-ar putea ajuta pe pomicultori să exporte sau să vândă mere proaspete, pentru a obţine venituri mai mari.



" Eu nu am auzit nimic pe domeniul exporturilor. În cazul când noi nu putem menţine piaţa exportului sau nu deschidem noi exporturi, atunci evident surplusul pleacă la suc. Ţi în loc să fie comercializat cu 4,5,6,7 lei pe kilogram, el este 1 leu 95, 2 lei şi 5, 2 şi 10", a spus RADU MUDREAC, deputat PSRM.



În Moldova sunt patru fabrici de procesare a merelor. Capacitatea de prelucrare este de cinci mii de tone pe zi. Potrivit datelor Ministerului Agriculturii, anul trecut, acestea au achiziţionat în jur de 324 de mii de tone de mere.