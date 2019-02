MERE FANTOMĂ: Fenomenul meteorologic NOU în natură (VIDEO)

Iată un fenomen meteo pe care noi nu l-am mai văzut până acum. Merele fantomă filmate de Andrew Sietsema într-o livadă din Michigan au atras un interes uriaș pe rețelele de socializare după ce presa americană a difuzat imagini cu ele.

Explicația pentru apariția lor este una simplă: ploaia înghețată, așa numita ”freezing rain” a format o carcasă de gheață peste merele din livezi. În cele din urmă, fructele au căzut din pomi, lăsând doar forma de gheață, asemănătoare unei sculpturi.

”A fost suficient de rece ca gheață care a luat forma merelor să nu se topească, dar suficient de cald ca merele prinse în interior să putrezească și să cadă” a explicat cel care le-a filmat, Andrew Sietsema, pentru CNN.

Here's a weather phenomenon we've never seen. These 'ghost apples' were formed in Michigan, when freezing rain formed an icy glaze around apples on a tree. The apples rotted and fell out of the bottom, leaving their ghostly icy shape behind. pic.twitter.com/THY6ceMfuk