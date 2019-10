Mercur în Scorpion este în trigon cu Neptun în Pești: zodiile au căderi emoționale

Săptămâna aceasta este marcată de un eveniment astral cu influențe subtile în viața zodiilor, pentru că tulbură apele emoțiilor profunde și poate scoate la suprafață lucruri de care vrem să ne ferim. Mercur în Scorpion se află în trigon cu Neptun în Pești, ceea ce va activa energiile latente ale acestor două semne acvatice și nocturne, scrie realitatea.net.

Dacă Mercur în Scorpion scoate la iveală emoțiile cele mai ascunse, Neptun, planeta care guvernează Peștii, aduce iluzii și confuzie asupra unora dintre semnele zodiacale. În vreme ce efectele vor fi vagi la unele zodii (dispoziții schimbătoare, stări trecătoare de iritare și capricii), la altele pot să apară adevărate căderi emoționale.

Berbecul se simte tensionat

Se aglomerează multe în responsabilitatea Berbecului în această săptămână, astfel că are sentimentul că nu poate face față numărului mare de sarcini. Va munci zi și noapte ca să rezolve detalii legate de un eveniment care va avea loc în curând, astfel încât timpul rămas pentru parteneri și familie este destul de limitat. Iată de ce săptămâna în curs va provoca tensiune și bătăi de cap, dar weekendul va aduce o binemeritată relaxare în afara orașului.

Taurul stă cu sufletul la gură

Mercur în Scorpion răscolește emoțiile Taurului, mai ales că trigonul cu Neptun în Pești aduce închipuiri nefaste și multă teamă în inima acestei zodii. Taurii așteaptă rezultatele unor analize de sănătate și au o stare de anxietate pronunțată. De asemenea, unii nativi trebuie să primească vești legate de un interviu la care au participat sau de o finanțare necesară pentru un proiect foarte important. Influența pozitivă a lui Mercur face ca sfârșitul de săptămână să aducă răspunsuri pozitive pentru majoritatea nativilor Tauri.

Gemenii au probleme în dragoste

Pentru Gemeni, alinierea planetară aduce neliniște legată de relația de dragoste, din cauza multiplelor neînțelegeri cu partenerul. Divergențele de opinie între nativii Gemeni și persoanele iubite devin din ce în ce mai acute, pe fondul unor evenimente neplăcute legate de bani și de situația locativă. Chiar dacă se împacă temporar, starea de nervozitate și dificultățile de comunicare vor persista mai multe zile. Mercur în Scorpion nu poate străpunge bariera de emoții negative, pentru a face comunicarea mai ușoară, în vreme ce Neptun în Pești face ca Gemenii să interpreteze eronat orice spune partenerul.

Racul se luptă cu depresia

Este o perioadă nefastă pentru Rac, zodie acvatică și nocturnă, care suferă din plin influențele tulburătoare ale trigonului Mercur în Scorpion – Neptun în Pești. Racul simte că nu este ascultat, că nu are voce și nimeni nu dă atenție sentimentelor sale. Aceste false impresii îl aruncă în mijlocul unei stări depresive, din care nu se mai poate smulge. Numai cu ajutorul familiei poate depăși această stare de suferință, dar este important ca oamenii din jurul său să-și dea seama că nu se simte bine, pentru că el nu are capacitatea de a comunica nimănui prin ce trece.

Leul este năpădit de invidie

Mercur în Scorpion aflat în trigon cu Neptun în Pești nu favorizează zodia Leului, care își pierde elocvența și nu se descurcă prea bine la un eveniment important. Persoane cu mai puțină pregătire și mai puțin talent sunt apreciate, în vreme ce Leul rămâne în umbră. Această situație îi provoacă iritare și invidie. Ceea ce este mai îngrijorător, Leul își va vărsa resentimentele pe persoanele apropiate, creându-le și lor o stare negativă.

Fecioara are probleme financiare

În cazul Fecioarei, trigonul Mercur în Scorpion cu Neptun în Pești marchează o perioadă de dificultăți financiare, pe care o va depăși cu greu. Este posibil să apară cheltuieli neașteptate în familie sau o urgență legată de serviciu, iar Fecioara nu va găsi suficient de repede sumele de care are nevoie. De aceea se poate confrunta cu unele pierderi și trebuie să dovedească multă ingeniozitate ca să rezolve situația neplăcută în care se află. Această perioadă încărcată i-ar putea aduce Fecioarei anumite tulburări legate de sănătate, amplificate de oboseală și stres.

Balanța se simte prinsă în capcană

Pentru Balanță urmează o perioadă destul de agitată, în care are parte de schimbări frecvente de dispoziție. Nativii din Balanță sunt neatenți, au toane și nu se pot concentra la nimic, nici la serviciu, nici cu partenerii. Dar adevărata problemă o reprezintă faptul că Balanțele se simt prinse în capcană, pentru că trebuie să ia o hotărâre importantă legată de un anumit subiect care le poate schimba total existența. Chiar dacă au tendința să lase destinul să decidă în locul lor, este necesar să se mobilizeze și să nu se abandoneze la voia întâmplării, așa cum sunt tentate să facă din cauza influențelor ambigue ale lui Neptun.

Scorpionul își uită promisiunile

Pentru Scorpion, influența vicleanului Mercur, asociată cu tendințele înșelătoare ale lui Neptun, aduce lipsă de implicare și instabilitate în planul relațiilor, mergând până la încălcarea unor promisiuni către diferite persoane. Fie că nu apare la evenimente unde și-a confirmat prezența, fie că își ia o zi liberă de la serviciu fără niciun motiv sau își lasă partenerul baltă la o întâlnire, Scorpionul se poartă cu totul altfel decât îi este firea. Motivul? Se simte mult prea constrâns de reguli și conveniențe sociale și a decis să se comporte măcar o vreme cum îi dictează adevărata sa natură.

Săgetătorul se scufundă într-o stare de neputință

Săgetătorul este puternic afectat de influențele celeste ale lui Mercur și Neptun, care îl fac mult mai sensibil și impresionabil decât de obicei. Din această cauză, are senzația că nimic nu-i iese, că nu poate ajuta pe nimeni și că viața sa nu are niciun sens. Aceste complexe de inferioritate se amplifică atunci când se compară cu alte persoane, astfel încât Săgetătorul ar putea ajunge la o adevărată cădere emoțională în această săptămână. Nativii Săgetători trebuie să realizeze că această stare are rădăcini mult mai vechi și că este necesar să lucreze cu un profesionist, pentru a se elibera de distorsiuni mentale și emoții negative.

Capricornul se simte dezamăgit

Trigonul dintre Mercur în Scorpion și Neptun în Pești nu-i aduce nici Capricornului influențe pozitive, chiar dacă tulburările nu sunt așa intense ca în cazul altor semne zodiacale. Săptămâna aceasta, nativii Capricorni vor fi dezamăgiți în mai multe rânduri, atât în dragoste, cât și în relațiile cu prietenii. Chiar dacă este vorba de supărări mărunte, adunate laolaltă, acestea vor crea o stare generală de insatisfacție, făcându-l pe Capricorn să se izoleze și să evite chiar și cele mai apropiate persoane.

Mercur în Scorpion aduce din start anumite dificultăți de comunicare a emoțiilor în cazul Vărsătorului, iar atunci când se află în trigon cu Neptun din Pești, provoacă un adevărat blocaj în emoțiile și acțiunile acestei zodii. Această stare determină reacții nefirești din partea nativilor zodiei, care vor atrage o atenție negativă asupra lor, mai ales din partea colegilor. Partenerii le reproșează răceala și neatenția, dar realitatea este că Vărsătorii trec printr-o adevărată criză emoțională pe care nu o înțeleg nici ei.

Peștii sunt revoltați și nefericiți

Neptun are efecte amăgitoare asupra Peștilor, pe care îi guvernează, ținându-i prizonieri într-un tărâm al credințelor false. Mercur în trigon cu Neptun produce o spărtură în vălul iluziilor, punându-i pe Pești față în față cu anumite adevăruri pe care ar fi vrut să le evite. S-ar putea ca săptămâna aceasta Peștii să afle că au fost păcăliți de persoane care le păreau prietene sau că partenerul nu le este atât de credincios cum credeau ori să fie nevoiți să înfrunte o nedreptate legată de serviciu și să nu poată să ceară socoteală nimănui. Cert este că vor fi aruncați într-o stare de indignare, care se va transforma ulterior în nefericire.