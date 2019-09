MERCEDES, MONOPOSTURI NOI. Piloții echipei germane au testat bolidurile noi

Mercedes și-a prezentat monopostul pentru noul sezon al campionatului mondial de automobilism Formula E.

Prezentarea a avut loc în orașul german Frankfurt pe Main. Cuplul de piloți ai echipei germane va fi format în noul sezon din olandezul Nick de Vries și belgianul Stoffel Vandoorne.



"Am testat noile boliduri. Facem tot ce ne stă în putință pentru a fi cât mai bine pregătiți de noul sezon. E prematur să vorbesc acum despre adversarii noștri, pentru că nu știu în ce formă se află la moment", a spus NYCK DE VRIES, pilot Formula E.



"Am avut o prestație bună cu Mercedes în sezonul precedent. Sunt gata de o nouă provocare și sunt fericit să fac parte din ”familia Mercedes”. Am ambiții foarte mari. De altfel, ca în fiecare an. Vreau să lupt pentru victorie în fiecare cursă", a spus STOFFEL VANDOORNE, pilot Formula E.



Prima etapă a ediției din acest an a campionatului Mondial de automobilism Formula E este programată pentru 22 noiembrie și se va desfășura pe circuitul de la Diriyah, în Arabia Saudită.