Meniul petrecerii de Oscar 2018: Pizza, mini somon afumat şi un nou sortiment de ciocolată

Pregătirile sunt în toi pentru petrecerea oficială care va fi dată după decernarea premiilor Oscar. Aproximativ 300 de bucătari şi-au unit forţele pentru a prepara bucate selecte pentru cei 1500 de invitaţi.

Meniul evenimentului, pregătit de renumitul maestru Wolfgang Puck va include macaroane cu brânză şi trufe negre, statuete Oscar din felii de somon afumat, mini burgeri şi pizza. Bucătarul-şef susţine că în meniu au fost incluse şi bucate noi care vor fi cu siguranţă apreciate de invitaţii petrecerii.



"În acest an avem foarte multe bucate noi. Una dintre cele mai importante este carnea de vită Miyazaki wagyu. Uitaţi-vă ce steak avem aici", a spus bucătarul-şef, Wolfgang Puck.



Wolfgang Puck a mai menţionat că la desert va fi inaugurat un nou sortiment de ciocolată.



"Anul acesta avem în meniu ceva cu totul special. Este vorba despre ciocolata rubinie. Este prima oară în ultimii 80 de ani când este lansat un sortiment nou de ciocolată", a spus bucătarul-şef, Wolfgang Puck.



Noul tip de ciocolată este făcut din boabe de cacao rubinie colectate din Brazilia. Acestea au un gust intens și o culoare roșiatică. Tot pentru desert se vor prepara şi globuri spectaculoase din zahăr caramelizat, umplute cu spumă de căpşuni, ciocolată şi cremă mascarpone.

Organizatorii evenimentului au dezvăluit şi felul în care va fi decorată sala pentru recepție.



"În acest an am decis să folosim plante suculente. Am adus aici sute de flori de diferite forme, dimensiuni şi culori. Plantele le-am combinat cu trandafiri aduşi din America de Sud", a spus floristul, MArk Held.



Cea de-a 90-a gală de decernare a premiilor Oscar va avea loc duminică la Teatrul Dolby de la Hollywood.