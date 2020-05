Menajeria din Bardar s-a redeschis pentru vizitatori, însă trebuie să respecte câteva reguli

Menajeria din Bardar, raionul Ialoveni, s-a redeschis pentru vizitatori. Însă aceştia vor trebui să poarte măşti pe faţă, să se afle în grupuri limitate şi nu mai mult de 45 de minute pe teritoriul grădinii zoologice. Administratorii spun că au fost nevoiţi să o redeschidă din cauza problemelor financiare cu care se confruntă ca urmare a pandemiei. Totuşi, ei au reuşit să facă faţă provocărilor şi datorită mediatizării situaţiei de către postul nostru de televiziune.



De mai bine de o săptămână aşa încep toate dimineţile la menajeria din Bardar. Animalele sunt hrănite nu doar de muncitori, ci şi de vizitatori.



"Dacă mai stăteam în carantină o lună, la noi era să fie un dezastru, din punct de vedere financiar, pentru întreţinerea animalelor. Important este să nu intre mai mult de o familie pe teritoriu. Oamenii se pot afla pe teritoriu nu mai mult de 45 de minute", a menționat Diana Rotaru, administrator menagerie.



Pandemia a afectat veniturile administraţiei, însă aceasta a reuşit să găsească soluţii.



"Îmi pare bine că am reuşit să ţinem piept situaţiei, am avut ajutoare mult, am avut donaţii de bani", a spus Rotaru.



Soţii Ciubară au venit cu copii dis de dimineaţă pentru a petrece o oră printre animale.



"Noi veneam foarte des aici, am fost de vreo trei ori pe timp de carantină, însă făceam cale întoarsă căci era închis", a declarat Vasile Ciubară, vizitator.



"Deja simţim că avem mai multă libertate, la fel şi copii au nevoie să iasă la aer curat, iubesc mult animalele, mai ales când aud de struţ. În multe dimineţi se trezeau şi ne întrebau când mergem la struţ, mai ales cel mic", a spus Victoria Ciubară, vizitatoare.



Între timp, Grădina Zoologică din Chişinău rămâne închisă pentru vizitatori până în data de întâi iunie.

"Noi preconizăm să reluăm activitatea pentru vizitatori începând cu data de întâi iunie cu respectarea tuturor cerinţelor. Vor fi instalate dezinfectante la intrare, covorașe speciale, la intrare oamenii vor fi nevoiţi să aibă măşti, dar şi respectarea distanţei sociale. La intrare va fi verificată temperatura la toţi", a declarat Olga Iuzvac, administrator Grădina Zoologică din Chişinău.



Activitatea menajeriilor a fost sistată în 17 martie, odată cu declararea stării de urgenţă din cauza pandemiei de COVID-19.