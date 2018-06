MEMORANDUM MOLDO-POLONEZ: Cele două foruri au semnat un act de colaborare

Moment important pentru Comitetul Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova. Președintele forului național, Nicolae Juravschi, și omologul său din partea Comitetului Național Olimpic polonez, Andrzej Krasnicki, au semnat un memorandum de colaborare în tre cele două organizații.

Conform acestuia Republica Polonia și Polonia vor face schimburi de experiență pentru sportivi, antrenori, dar și arbitri.



"Pentru a concura la nivel internațional e necesar să utilizezi bază sportivă de calitate identică celor de la competiții. În cazul acesta noi ne vom strădui să facem unele probe de sport, să facem cantonamente comune", a spus președintele CNOS al Republicii Moldoba, Nicolae Juravschi.



"Cunoaștem succesele sportului moldovenesc și ”școala” pe care o reprezintă în lume este foarte importantă pentru noi. Din acest motiv, am considerat că e necesar să facem schimburi de experiență", a spus președintele CNO din Polonia, Andrej Krasnicki.



Președintele forului olimpic polonez, Andrzej Krasnicki, se află într-o vizită de lucru de trei zile în țara noastră. Polonezul este pentru prima dată în țara noastră, însă a afirmat că are o impresie pre-formată despre Republica Moldova.



"Am vrut să vin de mai multe ori în Republica Moldova, pentru că membrii familiei mele au fost aici mai devreme. Atunci când s-a născut nepoată-mea, ginerele meu a vizitat Republica Moldova. La revenire, mi-a zis că nu a văzut o țară mai frumoasă", a spus președintele CNO din Polonia, Andrej Krasnicki.