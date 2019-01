Membru CEC, despre al doilea raport de monitorizare electorală: "Promo-LEX influenţează nepotrivit alegătorii"

Asociaţia Promo-LEX a prezentat joi cel de-al doilea Raport de monitorizare a alegerilor parlamentare din 24 februarie, în care a oferit date despre activităţile cu tentă electorală din partea concurenţilor înscrişi în cursă.

Raportul a trezit nedumerirea membrului CEC, Iurie Ciocan, potrivit căruia, observatorii acreditați nu trebuie să comenteze public procesele electorale.



În cadrul şedinţei Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan a declarat că rapoartele Promo-LEX influenţează nepotrivit alegătorii. El i-a cerut preşedintelui instituţiei, Alina Russu să convoace conducerea asociaţiei pentru a oferi explicaţii.



"Am căutat în standardele internaționale privind observarea alegrilor. Eu nicăieri nu am găsit nicio normă privind rapoartele interimare. Nicio misiune în Republica Moldova, acreditată, națională sau internațională nu face acest lucru. Eu consider aceste rapoarte o interferență în procesul electoral și influențarea nepotrivită a alegătorilor și a mediului în general de organizare a alegerilor", a comentat Iurie Ciocan, membru CEC.



Preşedintele CEC, Alina Russu a declarat că membrii Comisiei se vor întruni şi vor analiza subiectul.



"El trebuie analizat, trebuie studiat şi vom veni pe fiacre poziţie în ceea ce ţine de activitatea organelor electorale începând cu Comisia Electorală Centrală şi Consiliile Electorale de Circumscripţie", a declarat Alina Russu, preşedintele CEC.



În raportul său, asociaţia Promo-Lex a prezentat date despre distribuirea pliantelor informative de către concurenţii electorali, dar şi informaţii despre întâlnirile cu alegătorii.