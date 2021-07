Membrii Platformei DA nu au primit încă nicio ofertă pentru a ocupa vreo funcţie în noul executiv

Membrii Platformei DA nu au primit nicio ofertă din partea celor de la Partidul Acţiune şi Solidaritate pentru a ocupa vreo funcţie în noul executiv. Declaraţia a fost făcută de fostul vicepreşedinte al formaţiunii la o emisiune TV Igor Munteanu. Politicianul a precizat că nu a fost abordat de foştii colegi de alianţă de la PAS pentru a fi cooptat în viitoarea echipă guvernamentală.



"Nu am vorbit despre acest subiect şi bănuiesc că nici colegii mei nu au primit nici un fel de apropouri sau invitaţii de a discuta acest subiect şi cred că nici nu are sens. Oricare partid luat individual nu are suficiente cadre sau persoane cu experienţă care să completeze vacuumul instituţional existent", a declarat Munteanu.



Am vrut să aflăm de la purtătorul de cuvânt al PAS dacă formaţiunea le-a propus funcţii celor din Platforma DA sau reprezentanţilor altor partide, însă Aurica Jardan a refuzat să ne ofere un răspuns, precizând că nu comentează declaraţiile politicienilor. La două zile după alegeri, fostul lider al Platformei DA, Andrei Năstase, a anunţat într-un briefing că membrii platformei sunt gata să accepte funcţii, dacă le vor fi oferite de noua guvernare.

Săptămâna trecută, 200 de agricultori i-au cerut preşedintelui Maia Sandu să examineze candidatura lui Alexandru Slusari la funcţia de ministru al Agriculturii. Aceştia i-au expediat şefului statului, dar şi preşedintelui interimar al PAS, Igor Grosu, un demers prin care au adus argumente în favoarea lui Slusari.

Sandu a declarat în cadrul unei emisiuni TV că toate propunerile vor fi luat în calcul. Reprezentanţii PAS au declarat recent că cei care vor să se regăsească în unele ministere trebuie să renunţe la apartenenţa politică. Principalul criteriu după care vor fi selectate persoanele din afara partidului ţine de experienţa profesională. În plus, vor avea prioritate cei care nu au probleme cu legea.