Membrii partidului Alianţa pentru Unirea Românilor susţin că sunt filaţi şi persecutaţi de angajaţii SIS şi MAI

Membrii partidului Alianţa pentru Unirea Românilor susţin că sunt filaţi şi persecutaţi. Preşedintele AUR din Moldova, Vlad Bileţchi, a spus în cadrul unei conferinţe de presă că ar fi vorba de reprezentanţii blocului electoral al Comuniştilor şi Socialiştilor, PACE, şi ai blocului Renato Usatîi, precum şi instituţii de drept, cum ar fi Ministerul de Interne sau Serviciul de Informaţii şi Securitate.

Potrivit lui Bileţchi, aceştia urmăresc scopul de a exclude formaţiunea din cursa pentru alegerile parlamentare din 11 iulie. Liderul AUR a făcut referire la mai multe incidente care au avut loc în ultima perioadă şi care i-a făcut să ajungă la aceste concluzii. Recent, autocarul cu care se deplasau prin ţară membrii AUR a fost distrus la Criuleni. Iar la Orhei, şoferul aceluiaşi vehicul a fost amendat pentru parcare neregulamentară. Vlad Bileţchi spune că toate aceste lucruri au fost făcute intenţionat. Tot el a declarat că experţii din România care le oferă consultanţă în această campanie ar fi filaţi de către ofiţerii SIS.



"Noi am mers la MAI, am solicitat o audienţă, dar dumnealor s-au rezumat la un comunicat de presă, atât au considerat de cuviinţă să facă în privinţa unor chestiuni clare, ne-a fost spart un geam, am fost ameninţaţi că vom primi la bot, am primit amenzi ilegale", a declarat preşedintele AUR din Moldova, Vlad Bileţchi.



Preşedintele Partidului Acasă Construim Europa nu a fost de găsit pentru o reacţie. Gheorghe Cavcaliuc are telefonul deconectat. Nu ne-a răspuns la telefon nici Renato Usatîi.

Am încercat să obţinem un comentariu la acest subiect şi de la reprezentantul Serviciului de presă al blocului electoral al Comuniştilor şi Socialiştilor, însă, nimeni nu ne-a răspuns la apeluri.

Nici consilierul ministrului de Interne Pavel Voicu, Iulian Bercu, nu a fost de găsit.

Am trimis o solicitare oficială şi către Serviciul de Informaţii şi Securitate, însă, până acum nu am primit vreun răspuns.