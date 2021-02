Membrii lotului național de sanie au încheiat sezonul competiţional cu brio. Aceștia au concurat de la egal la egal cu cei mai buni sportivi ai planetei în această probă olimpică, având cea mai bun prestaţie din cariera lor.Tandemul Ion Șișcanu/Iulian Oprea a terminat sezonul pe locul 21 în clasamentul general al Cupei Mondiale. Ei şi-au trecut în palmares şi locul 20 la Campionaul Mondial. În proba de simplu, Oprea şi Şişcanu au terminat în top 50."A fost cel mai bun sezon de când practic acest gen de sport. Am avut chiar şi cele mai bune rezultate. Locul 17 la etapa Cupei Mondiale de Oberhof. Am acumulat mai multă experienţă.Doina Descalui, singura reprezentantă la feminin din lotul naţional, a debutat în acest an la Cupa Mondială de seniori şi s-a clasat pe locul 40 la general, iar la Campionatul Mondial a fost pe poziţia 41.De-a lungul sezonului, pe lângă evoluțiile onorabile din cadrul competițiilor, sportivii au avut parte de multe peripeţii chiar în timpul concursurilor."Când ne-am dat cu Ion la dublu la Oberhof ne-am răsturnat şi încercând să ne punem înapoi, eu m-a pus doar cu jumătate de corp în sanie şi el cu picioarele în exterior, iar eu cu picioarele mele îl ţineam de umeri. S-a primit aşa un dublou lung de vreo patru metri. El mă întreba dacă e tot ok şi i-am răspuns da, da! Şi am ajuns la finiş până la urmă."Ai noştri au evoluat la toate etapele Cupei Mondiale de seniori și în multe au trecut de calificări. Însă, înainte de fiecare competiţie, pregătirea este una anevoioasă. Pentru a pregăti sania de un concurs, un sportiv are nevoie de aproximativ 4 ore."Asta e sania, sportivul se aşează aici, se ţine cu mâinele de aceste mânere, care sunt conectate de coarne. Fiecare mişcare pe sanie îşi spune cuvântul. Apasă pe coarne cu piciorul sanie se duce într-o parte, dacă trage de mâner sania se duce în altă parte. Iar aici dacă apasă cu umărul se schimbă paralelismul, unghiurile şi sania acţionează. E un sport de viteză, e un sport de fineţe. Iată asta e toată porţiunea care calcă pe gheaţă. Doar când intră în viraj, intră şi porţiunea de mai în faţă."Sportivii au nevoie și de un echipament special pentru astfel de competiții, care este destul de scump. Sania costă în jur de 2000 de euro, iar restul echipamentului ajunge la 1000 de euro."Casca, care are vizor, protecţie împotriva vântului. Casca are două corzi şi una care ne ţine gâtul, în caz că presiunea ne ia capul. Acesta este costumul nostru special. Cele mai important ca să ne ajute la start sunt mănuşile cu ghiare. Cred că aţi văzut şi la televizor cu ele ne facem vânt, aşa în gheaţă."Sportivii s-au întors acasă după un sezon dificil dar nu vor avea parte de odihnă. Aceștia vor continua să se antreneze, pentru că noul sezon va începe la toamnă şi va fi unul decisiv în vederea calificării la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2022.