Membrii Guvernului Gavrilița au depus jurământul în fața președintelui Maia Sandu (FOTO)

Membrii Guvernului Gavrilița au depus jurământul în fața președintelui Maia Sandu. Prim-ministrul Natalia Gavriliţa a fost prima care a depus jurământul. Au urmat ceilalţi membri ai Guvernului, inclusiv başkanul Găgăuziei, Irina Vlah.

Iată Jurământul rostit de membrii noului Cabinet de Miniştri:

"Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova. Jur să respect Constituția și legile ţării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea independența, unitatea și integritatea Moldovei".

Din cauza pandemiei de COVID-19, nu a avut loc tradiţionalele strângeri de mâini. După ceremonie, Gavriliţa a prezentat priorităţile noului Guvern.

"Vom munci cu abnegaţie şi fermitate ca să curăţim instituţiile statului de hoţi şi corupţi. Pentru ca să facem ca instituţiile statului să lucreze pentru interesele cetăţeanului, care va şti să apere interesul public. Vom munci pentru a crea noi locuri de muncă, vom munci ca investiţiile publice să aducă repede, rezultate reale pentru cetăţeni", a declarat Gavriliţa.

Preşedintele ţării a îndemnat noul Cabinet de Miniştri să se ridice la nivelul aşteptările moldovenilor. Şeful statului a reiterat că pentru asta Guvernul are toate pârghiile necesare.



"Eu o să vă sprijin, Parlamentul o să vă sprijine. Aveţi sprijinul partenerilor de dezvoltare, dar este foarte important să aveţi sprijinul cetăţenilor. Să fiţi aproape de cetăţeni, să comunicaţi cu ei, şi orice decizie pe care o luaţi să pornească de la interesul cetăţeanului", a precizat Maia Sandu.

Prim-ministrul Natalia Gavriliţa a anunţat că prima şedinţă a noului Guvern va avea loc săptămâna viitoare.

Andrei Spînu este noul viceprim-ministru şi ministru al Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale. El este deputat PAS şi secretar general al Aparatului Președintelui Maia Sandu. În 2015 - 2016 a fost ministru adjunct al Tineretului și Sportului.



La funcţia de viceprim-ministru şi ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene a fost ales Nicu Popescu. El a mai ocupat această funcţie în Guvernul condus de Maia Sandu. Atunci a stârnit controverse prin declaraţiile scandaloase despre conflictul transnistrean. El a calificat conflictul armat de la Nistru din 1992 drept un război civil, în condiţiile în care în regiunea transnistreană staționează trupe ale armatei ruse.



Viceprim-ministru pentru Reintegrare este Vlad Kulminski, fost consilier pe politică externă și planificare strategică în Guvernul Sandu. Între anii 2016 - 2019 a fost director executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice. A mai lucrat la Banca Mondială și s-a ocupat de reforma sectorului administrației publice din Moldova. În 2013, Kulminski a fost consilierul lui Iurie Leancă.



O nouă funcţie în următorul Guvern este cea de viceprim-ministru pentru Digitalizare. Iurie Țurcanu lucrează din 2011 la Agenția de Guvernare Electronică, unde a deţinut şi funcţia de director.



În premieră, la cârma Ministerului Afacerilor Interne a ajungs o femeie: Ana Revenco este consilierul președintelui în domeniul apărării și securității naționale şi secretar al Consiliului Suprem de Securitate. Anterior, Revenco a condus Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane al IGP. Anterior a fost director executiv a Centrului Internaţional „La Strada” Moldova.



Deputatul Sergiu Litvinenco este noul ministru al Justiției. Înainte de a fi deputat, el a lucrat în administrația publică și în mai multe proiecte finanțate de Banca Mondială, UNDP şi UNICEF. A mai activat în cadrul Unității de reformare a administrației publice centrale din Cancelaria de Stat.



La ministerul Sănătăţii e fost aleasă Ala Nemerenco, fostă ministră pe acelaşi domeniu şi în Guvernul Sandu. Nemerenco este consilierul președintelui în domeniul sănătății. Anterior, a lucrat la OMS și a fost consilierul unui ministru al Sănătății din România.



Noul ministru al Educației a devenit Anatolie Topală. El este de câţiva ani secretar general al ministerului şi a condus Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare şi Agenția de Asigurare a Calității.



La şefia Ministerului Apărării a ajuns Anatolie Nosatîi, care are o experiență de peste 30 de ani în Armata Națională și în structuri militare internaționale. El a lucrat şi în cadrul Departamentului pentru operațiuni de menținere a păcii al ONU din New York.



Vicepreședintele PAS, Iuliana Cantaragiu, a fost desemnat ministru al Mediului. Anterior, Cantaragiu a fost secretar de stat la Ministerul Agriculturii.



Funcţia de ministru al Economiei o va ocupa Sergiu Gaibu cu o experiență de peste 20 de ani în domeniul economic. În prezent, el este Director de Program la Expert-Grup. El a mai lucrat la Banca Comercială Română la Chișinău şi la IDIS Viitorul.



Ministru al Finanțelor a devenit Dumitru Budianschi, matematician, economist și expert în finanțe publice. Din 2011 până în 2021 a fost Director de Program la Centrul Analitic Expert-Grup.



La şefia Ministerului Culturii a fost ales regizorul şi scenaristul Sergiu Prodan. El are propria casă de producţie, iar între 2013 şi 2017, Prodan a fost președinte al Uniunii Cineaștilor. A fost profesor de regie și film la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. În 2004 a fost Director General al Companiei Publice Teleradio-Moldova.



Marcel Spatari va fi în funcţia de ministru al Muncii și Protecției Sociale. Din 2010, Spatari este directorul unei companii de consultanță în domeniul protecției salariaților.



Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare va fi condus de Viorel Gherciu. El este acum responsabil de proiecte de dezvoltare a culturilor de soia în Moldova. Anterior a lucrat la Banca Europeană de Investiții în Ucraina.

Amintim că pentru cabinetul de miniştri condus de Natalia Gavriliţa, aflată la a treia desemnare, au votat 61 de deputaţi din Partidul Acţiune şi Solidaritate. Socialiştii, comuniştii şi aleşii Partidului "ŞOR" nu au susţinut executivul.