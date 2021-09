Membrii Consiliului de administrație al CNPF, demiși in corpore. REACŢIA unuia dintre vicepreşedinţi eliberaţi din funcţie

"Se apreciază drept nesatisfăcătoare şi lipsită de performanță activitatea membrilor consiliului de administrație al Comisie Naționale a Pieței Financiare", a menţionat Dumitru Alaiba, secretarul Comisiei economie, buget și finanțe.Potrivit raportului Comisiei, companiile de microfinanţare au oferit, anul trecut, împrumuturi de 10,6 miliarde de lei, cu peste 275 de milioane mai mult decât în 2019. Deputaţii s-au arătat nemulţumiţi de modul în care CNPF a monitorizat acest sector."De ce CNPF refuză să recunoască că există probleme sistemice în domeniul împrumuturilor nebancare? Nu putem să mergem înainte şi să reformăm domeniul financiar şi de asigurări având în funcție aceiași oameni care până acum nu au făcut nimic îndeajuns", a declarat Radu Marian, deputat PAS.Preşedintele CNPF a menţionat că instituţia a reuşit să înlăture riscurile privind excluderea Republicii Moldova din sistemul "Carte Verde": "Această conducere a CNPF a făcut tot posibilul şi imposibilul ca după două decenii de incertitudine, de amenințări în a fi izolaţi de acest sistem acum un an am reușit să validăm şi să obţinem drepturile depline a acestui sistem".Deputaţii l-au întrebat pe şeful demis al CNPF ce salariu are."Dacă tot ne-aţi tatuat că obiectivul de bază a CNPF este de a servi interesul public. Vreau să vă întreb președintele CNPF ce salariu lunar primește?", a spus Veronica Roşca, deputat PAS."Salariul meu constituie 4,5 la sută din salariu mediu pe instituție. Şi acest salariu este anual declarat regulamentar", a subliniat Valeriu Chiţan, președinte CNPF."Am deschis declarația dumneavoastră pe avere , care este publică şi respectiv ar fi un salariu 135 mii lei 127. Respectiv acesta este salariul declarat brut. 135 de mii lunar vă rog să nu confundăm lunar şi anual", a precizat Veronica Roşca, deputat PAS."Salariul meu pe care l-aţi citit constituie două treimi salariu de bază şi o treime sunt premii. Mă scuzaţi declaraţia nu e cu mine. Eu am completat cu jumătate de an în urmă", a spus președinte CNPF.Contactat telefonic, unul dintre cei doi vicepreşedinţi demişi ai CNPF, Iurie Filip, ne-a spus că nu doreşte să comenteze decizia Parlamentului. Ceilalţi membri ai consiliului de administraţie nu au fost de găsit pentru o reacţie, iar la numerele de telefon afişate site-ul CNPF nu a răspuns nimeni.