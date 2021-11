Membrii Congresului Azerilor din Moldova au sărbătorit un an de la victoria obţinută în conflictul din Nagorno-Karabah

Zeci de membri ai Congresului Azerilor din Moldova au sărbătorit un an de la victoria obţinută în conflictul din Nagorno-Karabah. Echipaţi cu drapele ale Azerbaidjanului şi Republicii Moldova, ei au depus flori la monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt.



Azerii și-au exprimat recunoştinţa pentru ospitalitatea oferită de moldoveni, dar şi pentru faptul că autorităţile de la Chişinău susțin integritatea teritorială a patriei lor.



"Anul trecut, tot poporul azer, indeferent în ce țări s-a aflat, toate aceste 40 de zile a stat la televizor sau a urmărit alte surse de informare pentru a fi la curent cu tot ce se întâmplă. Moldova, ca ţară suverană, a susţinut Azerbaidjanul în aceste zile grele. Relaţiile dintre ţările noastre sunt foarte puternice şi prieteneşti.”, a declarat ELCIN BAYRAMOV, preşedintele Congresului Azerilor din Republica Moldova.



"Am fost foarte îngrijoraţi pentru rudele noastre care erau acolo, unii dintre ei au participat la război. Ei ne-au spus cât de greu a fost, dar şi cât de bun a fost gustul victoriei şi cât de mândru este acum fiecare cetăţean al Azerbaidjanului.", a comunicat ZAMIR GUBADOV, consilier al Congresului Azerilor din Republica Moldova.



După ce au depus flori la monumentul lui Ştefan Cel Mare şi Sfânt, azerii au mers pe jos până la Ambasada Turciei, pentru a depune flori şi la bustul întemeietorului acestei republici, Mustafa Kemal Ataturk. Ei i-au mulţumit în acest mod guvernării de la Ankara pentru susţinerea acordată.



"Turcia a susţinut întotdeauna şi va susţine Republica Azerbaidjan, suntem bucuroşi că războiul s-a terminat. Am fost alături în toate organizaţiile internaţionale şi dorim să cinstim memoria soldaţilor care au murit în acest conflict, le suntem recunoscători pentru această victorie.", a subliniat ÖZLEM OKUYUCU, şef-adjunct al misiunii diplomatice turce în Moldova.



Ulterior, ei au mers la Ambasada Azerbaidjanului pentru a sărbători victoria de acum un an.



"Aceasta este prima aniversare, vrem să sărbătorim faptul că Azerbaidjan şi-a întors teritoriile acaparate, şi-a recăpătat integritatea teritorială şi familiile s-au unit, războiul s-a terminat. Noi suntem pentru pace, noi niciodată nu am fost pentru război.", a precizat AYNURA ABDULRAGHIMOV, membră a Congresului azer.



După ce şi-au recuperat teritoriile, azerii au reușit să repare infrastructura rutieră, monumentele, casele și să construiască un aeroport în orașul Fizuli. Mehriban Badalova a vizitat regiunea şi spune că schimbările sunt spectaculoase.



"Oamenii sunt diferiţi, cu mândrie au ridicat capul sus şi toţi spun "Karabahul nostru", "Karabah este Azerbaidjan". Ceea ce a fost distrus se construieşte din nou încă şi mai bine şi mai frumos şi sunt fericită că am văzut această zi şi mama a înţeles în sfârşit că fratele meu nu a murit în zadar.", a declarat MEHRIBAN BADALOVA, etnic azer.



Conflictul din Nagorno-Karabah între forţele armate azere şi cele armene a reizbucnit în data de 27 septembrie 2020 şi s-a încheiat după 44 de zile. În această perioadă au fost încheiate mai multe armistiţii, însă toate au fost încălcate la scurt timp după semnare. Totuși, în 8 noiembrie 2020 a fost semnat un acord de încetare totală a focului. Negocierile au fost mediate de Rusia.

Autorităţile Republicii Moldova şi-au anunţat susţinerea pentru suveranitatea şi integritatea teritorială ale Republicii Azerbaidjan încă de la începutul conflictului armat din Nagorno-Karabah, care datează de aproape 30 de ani. În ţara noastră locuiesc aproximativ 5.000 de etnici azeri, majoritatea lor au venit la începutul anilor 90, unii dintre ei fiind refugiaţi de război.